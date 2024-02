A címvédő Sepsi-SIC ma 19 órától Konstancán vendégszerepel, ahol a női kosárlabda Nemzeti Liga 7. fordulójából elhalasztott és most bepótolt meccsén a helyi VSK otthonában lép pályára. A két hibátlan mérleggel rendelkező csapatnak ez lesz az első egymás elleni összecsapása az aktuális szezonban, a soron következő bő három hétben további két alkalommal találkoznak az élvonalbeli pontvadászat legjobbjai.

Mint ismert, a 7. fordulóbeli Konstancai VSK–Sepsi-SIC mérkőzést még karácsony előtt le kellett volna játszaniuk a csapatoknak, ám akkor elhalasztották, mert egy manelekoncert miatt foglalt volt a tengerparti város sportcsarnoka. A Román Kosárlabda-szövetség az elmúlt hét végén tűzte ki a párharc új időpontját, amely szerint a zöld-fehérek ma 19 órától pótolják be a találkozót.

A mai összecsapás lesz a tizenkilencedik egymás elleni meccse a két gárdának, és ez idáig csak a háromszékiek örvendhettek a győzelemnek. Legutóbb a tavalyi szezon döntőjében nézett farkasszemet a Konstanca és a Sepsi-SIC, akkor Zoran Mikes lányai egymás után háromszor diadalmaskodtak a VSK ellen és begyűjtötték hetedik bajnoki címüket. Azóta sok víz lefolyt az Olton, az esti mérkőzés pikantériáját pedig az szolgáltatja, hogy a zöld-fehérektől Ioana Ghizilă, Annemarie Gödri-Părău és Orbán Nikolett is átigazolt a Konstancához, ahol három, korábban Szentgyörgyön is megfordult játékos, Anisia Croitoru, Alina Podar és Kristina Higgins csapattársa lett. Az éllovas házigazdák utolsó, a hétvégén lejátszott bajnokijukon 83–46-ra nyertek a Kolozsvári U vendégeként, a második helyezett Sepsi-SIC is sikerrel hangolt a csütörtöki meccsre, miután január 27-én 103–66-ra győzött a Brassói Olimpia otthonában.