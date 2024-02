Tamás Sándor szerint az egyszerű választópolgár szempontjából is fontos lenne, hogy végre egyezségre jussanak az összevonás kapcsán, hiszen ha megtörténik, akkor nem kell fél év alatt ötször az urnákhoz járulni. Van, akinek nem előnyös az összevonás, így például a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR). Tamás Sándor szerint különösebb gond nélkül meg lehet oldani a két legközelebbi voksolás összevonását, amint a parlamenti választások valamely fordulóját és az államfői tisztségért szervezettet is lehet egy napon tartani. Az elnök rámutatott, az RMDSZ számára minden egyes választás fontos, de kiemelten az a parlamenti, hiszen az azon elért eredmény hozza magával a lehetőséget, hogy a kormányzati asztalnál ülhessenek. Rámutatott, hogy a szövetség nem csak saját háza táján készült fel a választásokra, de megtörténtek a tárgyalások a többi erdélyi magyar politikai alakulattal is, utóbbiak jelezték, hogy támogatják az RMDSZ EP- és romániai parlamenti jelöltlistáját, azaz megszületett az összefogás.

Újságírói kérdésre válaszolva Tamás Sándor elismerte, hogy a beszélgetés során említett, hatszázalékos országos támogatottsági arány (amire a legtöbb közvélemény-kutatás taksálja az RMDSZ-t) nem tekinthető túlságosan derűlátónak, ugyanakkor a politika nem matematika, így ez nem is elrugaszkodott cél. Az elnök rámutatott: korábban is volt rá példa, hogy kisebbségből is lehet nyerni, 2007-ben majd 2009-ben az EP-választásokon a magyar közösség számarányánál jóval jobb eredményt ért el, nyolc százalék fölöttit. Igaz, azóta ez folyamatosan csökkent, de ennek elsődleges oka, hogy a román szavazók nagyobb arányban mentek el voksolni. Az idei szuperválasztási évben ez még bonyolultabbá válhat, ugyanis már most látható, hogy az AUR, valamint a Diana Șoșoacă vezette SOS Románia Párt amellett, hogy esetükben 27 százalék körülötti támogatást mérnek, azt a 10 százalékot is képesek megszólítani, akik eddig soha nem mentek el szavazni. Ennek következménye lehet azon túl, hogy mindkét alakulat még jobb eredményt érhet el, hogy növeli a román lakosság részvételi arányát. Ezt az RMDSZ nem tudja közvetlenül befolyásolni, de valamelyest ellentételezni igen. Erdélyben a magyarságon belül is van egy olyan réteg, amely nem vesz részt a voksoláson (a tömbmagyar vidékeken ez településekre leosztva átlagban 25–30 százaléknyi), ennek megszólításával további 1–2 százalékot el lehet érni országosan. Nem könnyű, de megvan rá a módszer, ismerik, alkalmazták, működött – tette hozzá az elnök.