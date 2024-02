Kolozsvár megvenné az egykori New York Szállót

A kolozsvári Főtéren álló impozáns ingatlan homlokzatát pár éve felújították ugyan, de belül leromlott az állapota, évek óta üresen áll. Az RMDSZ helyi frakciója már 2020-ban azt javasolta a városvezetésnek, hogy vásárolja meg az értékes épületet és alakítson ki benne kulturális központot, és ma is úgy véli, hogy az önkormányzatnak élnie kell az elővásárlási jogával. „Amint megkapjuk a hivatalos értesítést, kezdeményezni fogjuk, hogy az önkormányzat egy tárgyalóbizottság révén vásárolja meg” – nyilatkozta Oláh Emese alpolgármester. Hozzátette: tudomása szerint Emil Boc polgármester álláspontja is ugyanez. Kolozsvár nemzeti liberális párti (PNL) polgármestere a helyi sajtónak január végén úgy nyilatkozott: az önkormányzatnak jelenleg lenne pénze, hogy az épület eladása esetén éljen elővásárlási jogával. A polgármesteri hivatalnak erre 2013-ban is lett volna alkalma, de akkor nem kívánt élni vele, sokallta az ingatlanért kért összeget.

Az egykori szálloda megvásárlása azután lett újra téma, hogy a magyar állam által finanszírozott Sapientia Alapítvány megvásárolta a Főtér másik oldalán található egykori Központi Szállodát (Melody Hotel). A román sajtó akkor a tulajdonosra hivatkozva arról cikkezett, hogy a magyar államhoz közel álló cégek a New York Szálló épületére is ajánlatot tettek. Kolozsvár egyik legpatinásabb épülete, amelynek földszintjén, a New York Kávézóban egykor a város irodalmi élete is zajlott, közel két évtizede áll kihasználatlanul. Az ingatlant 2013-ban egy Ioan Bene kolozsvári üzletember érdekeltségébe tartozó cég vásárolta meg, azóta a vállalkozót adócsalásért letöltendő börtönbüntetésre ítélték, a cég ellen csődeljárást kezdeményeztek. A Făclia című kolozsvári lap február elején azt írta: a cég ellen csődeljárás indul, miután a kolozsvári ítélőtábla jogerős ítéletében megerősítette a Kolozs megyei törvényszék tavaly márciusban hozott erre vonatkozó alapfokú ítéletét. A Napocamin Kft. csődje a tulajdonában lévő ingatlanok eladását is jelenti, így a New York Szálló is gazdát cserélhet, és a kolozsvári önkormányzat élhet elővásárlási jogával – írta a lap. A polgármesteri hivatal mellett a művelődési minisztériumnak és a Kolozs megyei önkormányzatnak is elővásárlási joga van, de eddig csak a városvezetés jelezte érdeklődését.

A New York Szálló a város egykori neves főépítésze, Pákei Lajos tervei alapján épült 1893–94-ben. A 8500 négyzetméteres hasznos területű, négyszintes épületben egykor 105 szobás szálló, majd az 1950-es években egyetemi kollégium működött. Az épület az 1960-as évektől 2005-ig immár Continental Szálló néven fogadta a vendégeket. 2004-ben a gyulafehérvári Ardeleana Kft. tulajdonába került, mely nem fektetett pénzt az épületbe, így fokozatosan leromlott az állapota. Jelenlegi tulajdonosa az elmúlt években tataroztatta a homlokzatot, Kolozsváron ugyanis többszörös ingatlanadót kell fizetni az elhanyagolt külsejű ingatlanokért.