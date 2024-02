A Csipike Napközi Otthon Süni nagycsoportosai igen tartalmas hetet zárnak ma. A csoportszoba bejáratát mesevárrá alakították, mindennap ezen át léptek be kedvenc meséskönyveikkel, amelyeket be is mutattak egymásnak. Sőt, a szülők, nagyszülők régi, féltett meséskönyveit is magukkal vihették, ezeket mint féltett kincset a mesesarokban helyezték el. A T3 Nyomdában a könyvkészítéssel ismerkedtek, de az egyik legérdekesebb kalandot minden bizonnyal tegnap élték át Kiss László könyvtáros birodalmában, aki sok meglepetéssel készült. A padlóra festett nyilak jelezték a könyvtári kalandozás útját, néhol nem is volt egyszerű ugrálni az útjelzőkön, de végül mindenki célba ért és önfeledten lapozgathatott.

Kiss László szerint a játék, a szabadon forgatható könyvek sokasága, a plafonig emelkedő könyvespolcok látványa a legkisebbeket is elvarázsolja, s tán az átélt élmény visszavezeti a gyermekeket a könyvtárba. Januártól legalább tizenöt helyi óvodás nagycsoport, előkészítő és első osztály vett részt a tegnapihoz hasonló könyvtári barangoláson, a csütörtöki éppen egybeesett az olvasás napjával, amelyet az oktatási minisztérium 2022-ben hirdetett meg február 15-re.