Az amerikai csapat Maggie Steffens révén megszerezte a vezetést, aztán Jordan Raney is betalált. Magyari Alda emberhátrányban védett először a mérkőzésen, ezt követően Rachel Fattal pattintott a kapu jobb oldalába. A 200. válogatottságát ünneplő Garda Krisztina jegyezte a magyar együttes első gólját, a negyed végén pedig Parkes nem hibázott centerből (3–2). A második játékrészt is akciógóllal kezdte az amerikai gárda, Fattal kapásból lőtt a hálóba. A magyarok kettős emberelőnybe kerültek, majd Keszthelyi Rita megtalálta a rést a kapufa és hálóőr kezei között. A túloldalon Madeline Musselmann feliratkozott a gólszerzők közé, illetve Faragó Kamilla lassú lövése is becsúszott (5–4).

A fordulást követően a magyar alakulat egyenlített, Gurisatti Gréta lövése vágódott a hálóba (5–5). A záró nyolc perc elején az amerikai együttes megszerezte első gólját a második félidőben, nem sokkal később pedig egy emberelőnyt Steffens közeli húzásával értékesített. Kevesebb, mint négy perccel a találkozó vége előtt Ryann Neushul ejtett a hálóba, így az ellenfél hárommal ellépett. A magyarok kettős fórból zárkóztak fel Keszthelyi révén, majd egy ellentámadást követően Leimeter Dóra lövése csattant a kapufán. Mihók Attila 64 másodperccel a vége előtt időt kért, Garda mindössze 7 másodperc után betalált, és még egy utolsó támadásra is maradt idő, viszont Parkes a víz alá vitte a labdát (8–7).

A nő vízilabdatorna végeredménye: 1. Egyesült Államok, 2. Magyarország, 3. Spanyolország, 4. Görögország, 5. Hollandia, 6. Ausztrália, 7. Olaszország, 8. Kanada, 9. Új-Zéland, 10. Kína, 11. Nagy-Britannia, 12. Kazahsztán, 13. Franciaország, 14. Dél-afrikai Köztársaság, 15. Brazília, 16. Szingapúr.