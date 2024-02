Süllyedő hajó, taktikázó kapitányok

Sem kedden, sem pénteken nem született egyezség a választások összevonásáról, és a nyilatkozatok alapján most már egyértelmű, mindkét párt lehetetlen elvárásokat igyekszik lenyomni a másik torkán, azaz szinte esélytelen, hogy közös nevezőre jussanak.

A szociáldemokraták azt szeretnék, ha államfőjelöltjük, Marcel Ciolacu mögé felsorakoznának a liberálisok is, ez a feltételük, hogy beleegyezzenek a választások PNL számára szinte létfontosságú összevonásába. Ciucă ugyan jó barátja Ciolacunak, s ha egyedül rajta múlna, talán támogatná is államelnökségért való menetelésében, csakhogy nem teheti, pártja nem hagyja. Ha azonban nem tartják egyszerre az EP- és az önkormányzati választásokat, a liberálisok visszacsúszhatnak a harmadik (vagy akár negyedik) helyre, abba pedig ő is belebukik pártelnökként. Nem csoda hát, hogy a PNL-ben egyre erősödnek a lázadó hangok, mind többen követelik a kormányból való kilépést.

A szociáldemokraták próbálnak keményen játszani, a liberálisok nem engedhetnek, így patthelyzet alakult ki, ami nagy eséllyel a kérdés végleges megfeneklését is jelentheti, hisz lassan minden határidőből kifutnak.

Megtörténhet azonban, hogy a keménykedő PSD így végső lépésre kényszeríti a liberálisokat, akik valóban távoznak a kormányból. Ez lenne ugyanis az utolsó lehetőségük, hogy kicsit szépítsenek gyatra megítélésükön. Ciolacuék azonban erre is felkészültek, ezt jelzi a kormányfő lemondási szándékát ígérő nyilatkozata. Bizonyára nem is bánnák nagyon, hisz Románia államadóssága napról napra nő – pénteken újabb 4 milliárd eurós hitelt vett fel az ország, hogy törleszteni tudja az előző kölcsönök kamatait –, adót emelni nem mernek, a kiadásokat sem csökkentenék, és sajnos borúsak a gazdasági növekedésről szóló előrejelzések is – bizony nehéz lesz tisztességgel lezárni ezt az évet. Távoznának inkább ők is, angolosan, csak el lehetne bár hitetni, hogy ezért a másik fél a hibás.

Hetek teltek el az összevonás körüli taktikázással, most kezdődik a kilépünk-maradunk játék. Pedig jó lenne, ha végre valaki az ország kormányzásával is foglalkozna, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a választások után milyen mélyről kell felszínre hozni az elsüllyesztett hajót.

