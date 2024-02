Mint kiderült, a megyei önkormányzat összesen tíz uniós alapokból finanszírozott beruházást bonyolít le, melyek közül a három legjelentősebb az oktatási rendszer fejlesztését célozza. Kettő ezek közül eszközbeszerzésről szól. Amint azt Jakab István Barna ismertette, két projekt keretében, melyek értéke egyenként 36 millió lej, egyrészt iskolabuszokat vásárolnak 33 háromszéki tanintézet számára, másrészt bútorzattal, sportfelszerelésekkel, iskolai laboratóriumi eszközökkel, illetve számítástechnikai felszerelésekkel látják el az oktatási intézményeket. Az iskolabuszok esetében legkésőbb március végén aláírják a szerződést a beszállítóval, így ha minden jól megy, az idei tanév első felének végére már érkezik a kisbuszok egy része. A másik pályázat esetében a különböző eszközöket ütemezve kapják meg a tan­intézetek, szeptemberben ezek egy része is megérkezik, illetve a 2024–2025-ös tanév végére az szeretnék, ha minden a helyére kerülne – részletezte az alelnök.

A másik, szintén az oktatási rendszer fejlesztését szolgáló beruházás a sepsiszentgyörgyi speciális iskola épületének felújítása, bővítése. A már több éve elkezdett munkálat kapcsán Henning László alelnök kifejtette, hogy kétszázalékos önrészről indultak, ám a különböző külső tényezők – válság, áremelkedések – hatására mostanra a megyei önkormányzat hozzájárulása meghaladja a 70 százalékot. Egész pontosan a költségek 27 millió lejre rúgnak, ebből az európai uniós támogatás 6,6 millió lej, a különbözetet pedig Kovászna Megye Tanácsának kell állnia. Henning László ugyanakkor úgy látja, hogy a pluszkiadás megéri, hiszen a korábbi időszakhoz képest sokkal jobb körülményeket tudnak biztosítani az intézménybe járó 185 gyereknek. A felújított tantermek mellett olyan újdonságok lesznek, mint egyéni terápiás termek, illetve amire még nem volt lehetőség, szakmai oktatásra is lehetőség lesz. Asztalos-, kerámiakészítő, agyagozó-, bőrdíszműves, élelmiszerműhelyeket alakítanak ki. Henning László szerint a megújult, kibővült épület az őszi iskolakezdésig elkészülhet.

Ami a közúti infrastruktúra fejlesztését illeti (egész pontosan a megyei besorolású utak korszerűsítését), az idei év egyik prioritása az erdővidéki úthálózat rendbetételét célzó beruházások lezárása. Itt két nagy szakaszról van szó, a Mikóújfalu–Hatod–Ágostonfalva–Brassó megye határa, valamint a Barót–Vargyas–Hargita megye határa között húzódó utakról. Ezekről lapunkban több rendben írtunk, és amint az szerdán is elhangzott, mindkettő több alkalommal is megkésett, az okok közt műszaki problémák, az építőanyagok drágulása, jogi akadályok is voltak, de a kivitelezők komolytalansága is hátráltatta az uniós alapokból fedezett beruházást. Kovács Ödön és Tamás Sándor szerint az akadályok ellenére sikerült megőrizni a kivitelezőt, máshol megtörtént, hogy távoztak, ami további bonyodalmakat okozott. Kovács Ödön arról is beszámolt, hogy szeptember végéig le kell zárni a kivitelezést mindkét szakaszon.

A Hatodon átvezető 35 kilométeres útszakasz esetében a munkálatok több mint hetven százalékban elkészültek, Bibarcfalva és Nagybacon területén kell még megoldani az aszfaltozást, komolyabb kihívás itt még a hidak rendbetétele. Összesen nyolc híd van, hetet javítani kell, egyet pedig teljesen újjáépíteni, ez Málnásfürdőn található. A másik út esetében három szakaszra osztották az munkálatot, a megyehatár és Vargyas között kevés elvégzendő maradt, Vargyason a híd hamarosan kész lesz, az Olasztelekig tartó szakaszon pedig szintén jól haladtak. Az Olasztelek és Barót közötti rész a problémásabb, itt még csak az alapozás készült el, és az is csak egy szakaszon. Kovács Ödön szerint a teljes munkálatnak mintegy hetven százalékát sikerült eddig összehozniuk a különböző kivitelezőknek.