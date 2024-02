Huszonöt éve hunyt el Plugor Sándor

Hol könnyedén humoros, hol komoran fájdalmas, hol légies, hol küzdelmesen lázadó, hol az idő mindenhatóságába beletörődő… Plugor Sándor, a festő-grafikus-illusztrátor, díszlettervező, tanár és a magát még számos téren kipróbáló alkotó halálának immár 25. évfordulója érkezett el idén, február 20-án, de művei még most is ugyanolyan sikernek örvendenek, mint életében, nem csak Sepsiszentgyörgy vidékén, hanem ennél sokkal szélesebb körben is. Napjainkig számos kiállítást rendeznek alkotásaiból.