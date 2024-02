Tiltólistán az energiaitalok

A tervezet értelmében a tiltás azokra az energiaitalokra érvényes, amelyek legalább kettőt tartalmaznak a következő vegyületekből: koffein, taurin, karnitin, guaranát, glükuronolakton vagy más, a központi idegrendszert stimuláló vegyületek. A javaslat megtiltja az energiaitalok forgalmazását az egészségügyi és az oktatási intézményekben is. Az alsóház ügyvivő elnöke, Alfred Simonis elmondta, több tanulmány és a szülői szervezetek, tanárok, civil szervezetek képviselőivel folytatott beszélgetések is megerősítik, hogy a gyerekek „literszámra” fogyasztják az energiaitalokat az iskolában és azon kívül, ami káros az egészségükre. „Nagyon nagy volt a nyomás, mert az energiaital-ipar ellenezte a kezdeményezést, épp csak azt nem jelentették ki, hogy ezek az italok egyenesen egészségesek” – tette hozzá. Kiemelte, hogy az italautomatákból is kitiltja az energiaitalokat a tervezet.