A főnyeremények után tegnap Sebestyén-Lázár Gábor sepsiszentgyörgyi előfizetőnk is átvette a Sepsi OSK által felajánlott és a játékosok kézjegyével ellátott focilabdát.

Ahogy a szerencsés nyertes elmondta, Regina lánya biztatta, hogy beküldje a szelvényt, hátha „horogra akad” a fél disznó. Eleinte vonakodott az ötlettől, hiszen egészségügyi okokból nem volt vonzó számára a főnyeremény – mesélte viccelve. Ám a focilabda – vérbeli drukkerként és meccsre járó emberként – vonzó ajánlat volt, mi több, egyenesen számított rá, hogy a klub által felajánlott értékes tárgyat meg is nyeri. Így, mondhatni bevonzotta a szerencsét.

A nyertes azt is elárulta, hogy a dedikált labdát legfennebb mutogatni viszi ki a stadionba, s bár időnként focizik is szabad­idejében, a nyereményt nem fogja be játékszernek, hiszen egy ereklyének méltó helyen, az otthoni vitrinben a helye.