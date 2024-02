Az 1. Liga mezőnyének legjobb védekezésével rendelkező Temesvári CFR kezdte jobban a meccset, hiszen az első öt percben Gustavo, Ilaș és Silva is eltalálta a kapufát. Az ellentámadásokra berendezkedett Sepsi-SIC időközben Veress és Papp réven veszélyeztetett. A 12. percben Gustavo tört a kapunkra, majd átemelte a labdát a kijövő Papp felett, így Mányának kellett menteni. A 14. percben Gáll lőtt az oldalhálóba, majd Szőcs bombáját védte Lungu. A 18. percben Mánya veszélyeztetett, majd ugyanabban a minutumban Ilaș és Gustavo góljaival vezetett a Temesvár (2–0).

A második félidőt vészkapussal kezdte a Sepsi-SIC, és Szőcs révén közel álltunk a szépítéshez. Ami nem ment be nekünk, összejött a házigazdáknak: előbb Toader, kevéssel később David volt eredményes, majd egy ellentámadás végén Silva növelte tovább a CFR előnyét (5–0). Ötgólos hátránya ellenére sem hagyott fel a támadással a háromszéki csapat, de újabb találatot a bánságiak szereztek: Nemițanu egy szép támadás végén hatodjára is bevette a kapunkat (6–0). A következő percekben Czintos és Mánya előtt adódott lehetőség, a 35. percben pedig egy gyors kontra végén Máthis M. szépített (6–1). A véghajrához közeledve továbbra is a szentgyörgyiek támadtak, de a 40. percben a duplázó Toader beállította a 7–1-es végeredményt, miután a keresztlécről hozzá pattant labdát közelről a hálóba gurította.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 17. forduló: Temesvári CFR–Sepsi-SIC 7–1 (2–0).

Temesvár, Constantin Jude Sportcsarnok. Vezette: Laurentiu Pentek és Cristian Cosmin Braşovean. Temesvár: Lungu–Ilaș, Wellington, Gustavo, Silva (cserék: Lupu, Toader, Grosu, David, Iancu, Wellington, Nemțianu, Buhăceanu A.) Edző: Robert Lupu. Sepsi-SIC: Papp–Czintos, Mánya, Máthis M., Gáll (cserék: Korodi, Bende, Szőcs, Veress, Isac, Máthis B., Kusztos). Edző: Mánya Szabolcs. Gólszerzők: Ilaș (18.), Gustavo (18.), Toader (24., 40.), David (25.), Silva (27.), Nemițanu (31.), illetve Máthis M. (35.). Sárga lap: Wellington (13.), illetve Gáll (24.).