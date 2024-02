A leginkább Magyarország kormánya által megfogalmazott, az EU-t érintő bírálatokra nem tért ki részletesebben, de annyit elöljáróban elmondott, hogy az erdélyi magyarok nagy része is elveszítette az unióba vetett bizalmát, szkeptikus a közös európai jövőt illetően. Ő, mint mondotta, részben egyetért az EU-t ért kritikákkal, másrészt viszont nem.

A találkozón felszólaló Gál Károly romániai parlamenti képviselő viszont nagy problémának nevezte, hogy az erdélyi magyarság még a magyarországinál is szkeptikusabban viszonyul az EU-hoz akkor, amikor „keletről hűvős szelek fújnak”, ám hozzáfűzte: ennek ellenére „életünk biztonságban van”.

Vincze Loránt ismertette az EU-hoz való tartozásunk anyagi vonzatát: azt mondta, a következő öt évben 80 milliárd euró érkezik innen Romániába, a mostani baróti útjavítás is európai pénzekből történik, másrészt az uniós tagság legnagyobb haszonélvezőinek a fiatalokat említette, akik ennek köszönhetően vehetnek részt európai gyakorlatokon, ösztöndíj-programokon. Úgy vélte mégis, hogy az európai Nyugat jelentősége csökkent, az innováció központját manapság úgy hívják, hogy Kína, a legnagyobb kihívás pedig Európa számára nem más, mint hogy a világ élvonalában tudjon maradni, ehhez azonban, mint fogalmazott, egyes európai vezetők dogmatikus hozzáállásától kellene elsősorban megszabadulni.

A jelenlevők által feltett kérdésekből kiderült, a barótiakat igencsak érdekli Európa és annak jövője, kíváncsiak voltak például az unió kisebbségpolitikájára, agrárpolitikájára, a magánvállalkozásokat támogató politikájára vagy éppen arra, hogy miként fogja az EU megoldani a zöld átállást.

Vincze Loránt több ízben is kihangsúlyozta: annak ellenére, hogy a döntéshozatalban most az EU-ban a szekér olykor megelőzi a lovakat, ő bízik abban, hogy végül is nem a dogmatikusok, hanem a józan ész képviselői kerekednek felül, az EU pedig képes lesz fejlődni, lakosságát pedig ellátni és megvédeni. „Partnerekre van szükségünk az EU-ban, ott kell lennünk a döntések meghozatalánál. Ha mi nem leszünk ott, helyünket átveszik a románok egységpártjának, az AUR-nak a képviselői. Aki tehát úgy gondolja, hogy minket büntet, ha nem megy el szavazni, vagy ellenünk szavaz, az végeredményben saját maga ellen fordítja a helyzetet” -- következtetett a politikus.

