Az adatokat, elképzeléseket, az általános helyzetet, valamint a lehetséges fejlesztési irányvonalakat László Endre, a TMDK vezetője, Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, a közhasznú egyesület elnöke, valamint Deák Gyöngyvér, a szervezet ügyvezető igazgatója ismertette.

Jakab István Barna az önkormányzati oldalról közelítette meg a témát, egyúttal kisebb leltárt készített a háromszéki erősségekről: egészségturizmus (balneo, borvizek), nemesi turizmus (kastélyszállók), öko-, illetve aktív turizmus, falusi idegenforgalom. Szerinte az elmúlt évben is szoros volt az együttműködés a Visit Covasna programmal, hiszen olyan beruházásokat készítettek elő, illetve indítottak el, pályázatokat nyújtottak be, amelyek az erősségek további fejlesztéséhez járulhatnak hozzá. Példaként a Bodoki-hegységben tervezett kilátót, az oltszemi Mikó-kastélyt, valamint Málnásfürdőn az egykori fürdő területén létrehozandó balneo szakképző központot említette. A beruházásokhoz már megszerezték a szükséges finanszírozást, illetve a Mikó-kastély esetében a munkálatok is elkezdődtek, a kilátóra pedig már kiállították az építési engedélyt.

Jakab István Barna szerint tisztában vannak azzal, hogy a megye idegenforgalmi vonzerejének növelését célzó további lépésekre van szükség, ezért például az Országos Helyreállítási Program keretében a Szent László-út kiépítése is zajlik a megyében. Legalább ennyire fontos, hogy az infrastrukturális fejlesztések is megtörténjenek, azaz a látványosságok, turisztikai potenciált jelentő helyszínek megközelíthetőségét is biztosítani kell.

Az adat az új arany

Sem közép-, sem hosszú távú stratégiát nem lehet anélkül kialakítani, fejlesztéseket sem lehet eszközölni, ha a megfelelő adatok nem állnak rendelkezésre – derült ki Deák Gyöngyvér szavaiból. Az ügyvezető igazgató rámutatott, a korábbi években a megyei önkormányzat népszerűsítő munkája hasznos volt, de az is kiderült, hogy ennél mélyebbre kell nyúlni. Ezért az összes mikrorégióban (székek) találkozókat szerveztek azokkal, akik valamilyen módon hozzá tudnak járulni az illető vidék turisztikai vonzerejének növeléséhez. A konzultáció­kon begyűjtött információk alapján az elmúlt évben gazdag adatbázist hoztak létre és tematikus csomagokat állítottak össze a megyébe látogató turisták számára. Bizonyos szempontból a turisztikai irodák módszerét alkalmazták az egyesületnél.

Az idei év két központi tevékenység köré épül, egyrészt a helységek úgymond márkáit szándékoznak kidolgozni, illetve minél pontosabb eseménynaptárt igyekeznek összeállítani. Ezekkel egyelőre a budapesti turisztikai kiállítást célozták meg, illetve hamarosan az egyesület honlapjára is felkerülnek. Deák Gyöngyvér és László Endre ugyanakkor a nagyobb nemzetközi nyitás érdekében szorosabb együttműködést tervez, hogy minél több külföldi turistát vonzzanak a megyébe. Elhangzott az is, hogy a nyitással párhuzamosan a „terepen” is bőven van még tennivaló, egyebek mellett sok helyen gondoskodni kell arról, hogy az ide látogatók meg is találják a keresett látványosságokat.



Trendek és kifehérítés

László Endre szerint az adatok kiemelten fontosak, hiszen nem csak az idegenforgalom jelenlegi állását, de a trendeket is mutatják, és ezekhez alkalmazkodni kell, ha valós fejlődést akarunk elérni. A klaszter vezetője az Országos Statisztikai Intézet e hónap elején közzétett jelentését ismertette, mely szerint Kovászna megyében 2022-ben, illetve tavaly is folyamatosan nőtt az ide látogatók száma, és ez nem csak a szállásfoglalásokra, de a vendégéjszakákra is igaz. A megye az országos átlag felett teljesített, a székely megyék között pedig Háromszék az első. De még van, amit javítani, mivel átlagban csak 3,7 napot tölt itt egy turista, ráadásul – mint a korábbi években – a számokat a kovásznai nagy szállodákba gyógykezelésre érkezők gyarapítják, ami egyben torzítja is a teljes megyei képet.

László Endre továbbá elmondta, hogy a megyében összesen 254 hivatalos kereskedelmi szálláshely van, ezen belül Sepsiszentgyörgyön 38 nyilvántartott egységben 830 ággyal 385 szoba várja a turistákat. A klaszter elnöke ugyanakkor a feketén működő szálláshelyek ügyére is felhívta a figyelmet, hiszen csak a felkapott nemzetközi szálláskereső oldalak, mint a Booking, az Airbnb, valamint a Travelminit 23 ilyent „dobott” ki a megyeszékhelyen. A TDMK-nál igyekeznek segítséget nyújtani ezeknek, hogy a kereskedelmi és iparkamara segítségével mihamarabb engedélyhez jussanak. Sajnos, több tragikus eset – így a panziótüzek – megmutatta, mekkora bajba kerülhetnek azok, akik törvényes forma nélkül biztosítanak szállást. László Endre szerint az általuk felkeresettek egy része nem is tudta, hogy engedélyre lenne szüksége.

Az elnök a 2022-ben bevezetett 2 lejes turisztikai illetékről szólva elmondta, még mindig sokan vannak, akik nem alkalmazzák. Pedig nem egy árnövelő adónemről van szó, hiszen jelképes összeg, amely nem tűnik el a „nagy állami zsákban”, hanem a turisztikai attrakciók, szálláshelyek reklámozására, esetleg nemzetközi vásárokon való részvételre kell fordítani, így gyakorlatilag az igenforgalom fejlesztését szolgálja.