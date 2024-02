Mérsékelni kell az élelmiszer-pazarlást

Miklós Zoltán, a törvénytervezet RMDSZ-es kezdeményezője ismertette, a jogszabály megteremti a lehetőséget arra, hogy az élelmiszerláncban tevékenykedő gazdasági szereplők az élelmiszer-felesleget a rászorulóknak adományozzák vagy közvetítő egységen keresztül eljuttassák azt a megfelelő helyre, ahol elfogyasztják. 2021-ben Romániában 4,6 millió személyt fenyegetett szegénység, 150 ezer gyermek szenved naponta az éhség miatt – derült ki az RMDSZ tájékoztatójából. A képviselő úgy véli, a kötelezettségek betartásával az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc hatékonyabbá válna, mert a keletkezett élelmiszertöbblet szétosztása jelentősen hozzájárul az élelmiszer-pazarlás csökkentéséhez.

„A háztartások számára is kedvező ez az intézkedéscsomag, hiszen alacsonyabb áron vásárolhatnak meg olyan élelmiszert, amely közel van a minőségmegőrzési idő lejártához. Ugyanakkor az étkezések során el nem fogyasztott ételt megfelelően becsomagolva, pluszköltségek nélkül is magukkal vihetik az étteremből, sőt mi több, a vendéglátóegységeknek a menüben is jól láthatóan fel kell tüntetniük ezt a lehetőséget” – magyarázta a képviselő.

Diana Buzoianu, a tervezet USR-s kezdeményezője ismertette, hogy az élelmiszerboltok, éttermek, kantinok, de az állami intézmények is kötelesek lesznek legalább két lépésben gondoskodni arról, hogy az élelmiszer ne hulladéklerakóba kerüljön. Ezek között szerepel az élelmiszerek árának csökkentése szavatossági idejük lejárta előtt, illetve az élelmiszerek eladományozása, állati takarmányként való felhasználása, komposztálása vagy biogázként való felhasználása. Az előírások megszegése tízezer és húszezer lej közötti bírságot vonhat maga után.

Európai viszonylatban személyenként 178 kg, Romániában pedig 130 kg élelmiszer-hulladék termelődik évente. Országos szinten az élelmiszer-felesleg több mint fele a háztartásokban keletkezik, 37 százalékát az élelmiszeripar, öt százalékát pedig a közétkeztetésben keletkezett hulladék teszi ki.