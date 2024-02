Magyarországra látogat Svédország miniszterelnöke

A találkozó témája Magyarország és Svédország védelmi és biztonságpolitikai együttműködése, valamint a magyar soros EU-elnökségre történő felkészülés lesz. A két miniszterelnök megbeszélésük során az Európai Unió előtt álló stratégiai menetrendet is áttekintik – közölte Havasi Bertalan.

Tájékoztatása szerint Orbán Viktor és Ulf Kristersson a tárgyalás eredményeiről sajtótájékoztatón számol majd be.

Ugyancsak tegnap Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán osztotta meg azt a dokumentumot, amelyben kéri Svédország Észak-atlanti Szerződéshez (NATO) történő csatlakozása ratifikálásának napirendre vételét a parlament tavaszi ülésszakának első ülésnapján, azaz hétfőn. A Kövér László házelnöknek címzett levélben a frakcióvezető azt is jelezte, hogy a ratifikációról szóló törvényjavaslat zárószavazását képviselőcsoportja támogatni kívánja.

Magyar részről „erősnek tűnik az akarat” Svédország NATO-csatlakozásának véglegesítésére – jelentette ki Ulf Kristersson svéd miniszterelnök egy nappal korábban, hétfőn Varsóban, jelezve egyúttal, hogy budapesti látogatásra készül. „Budapestre megyek, az időpontot annak megerősítése után közöljük” – válaszolta Kristersson a Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezleten a svéd NATO-csatlakozást érintő újságírói kérdésre. Elmondta: az elmúlt hetekben már többször egyeztetett a magyar miniszterelnökkel. „Úgy tűnik nekem, erős az akarat Svédország NATO-csatlakozási folyamatának véglegesítésére” – fogalmazott. „Már most várom a tervezett találkozót, hogy a véglegesítés megtörténjen” – tette hozzá Kristersson.

A Reuters hírügynökség szerint védelmi ipari kérdésekről is egyeztet majd Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd kormányfő utóbbi budapesti látogatása során. A Gripen vadászbombázók valószínűleg kiemelt téma lesznek majd.

Az Index.hu honvédelmi minisztériumhoz köthető forrásokra hivatkozva korábban arról számolt be, hogy tervben van még egy új Gripen század beszerzése, illetve a meglévő 14 gép 2026-ban lejáró lízingszerződése is. Ezen kívül nem kizárt, hogy lesz majd valamilyen tárgyalás arról is, hogy a svédek hogyan tudják a magyar hadiipar termékeivel felszerelni saját haderejüket. A Portfolio.hu szerint a svédeknek több beszerzés is érdekes lehet: Magyarországon elkezdődött nemrég a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek gyártása, illetve tervben van egy 8×8-as többcélú harcjármű, valamint egy 155 milliméteres tüzérségi rendszer fejlesztése is. Ezen kívül Várpalotán nehézlőszereket is gyártanak.