Továbbra sincs alkalmas terem a tornászoknak

A szertorna évek óta rendezetlen helyzetéről Liviu Botoș edző, a róla elnevezett tornásziskola (egyesület) működtetője, valamint Kolcza István, a párt önkormányzati képviselője osztotta meg álláspontját. Mindketten reményüknek adtak hangot, hogy az önkormányzat a közeljövőben nagyobb érdeklődéssel fordul majd e sportág felé, és sikerül egy olyan helyszínt találni, ahol a gyerekek megfelelő körülmények között minden szeren tudnak majd edzeni.

Kolcza István elmondta, a szertorna hozzá is közel áll, hiszen 12 évig maga is gyakorolta, és amióta a városi önkormányzat tagja, megpróbálta előmozdítani a sportág ügyét. Felidézte, a gyerekek, fiatalok több éven keresztül a Mikes Kelemen Elméleti Líceum udvarán található rozoga tornateremben voltak kénytelenek edzeni, ez több szempontból is alkalmatlan helyszín volt. Innen négy éve költözött ki a Liviu Botoș vezette tornásziskola, az eszközök, tornaszerek nagy részét a volt dohánygyár épületében helyezték el. Kolcza István azt is elmondta, hogy próbálkoztak az említett tornaterem felújítását elérni a városvezetésnél, de kiderült, az ingatlannak nem tiszta a tulajdonviszonya, így csak lebontani tudják.

Kolcza István arról is beszámolt, az elmúlt években sikerült támogatásokat szerezni a tornászoknak, hogy kisebb versenyeken részt vegyenek, de országos szintű megmérettetésekhez komolyabb támogatás kellene. Magyarországról a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkeztek támogatások, a sepsiszentgyörgyi és a megyei önkormányzattól pályázat útján kaptak juttatásokat. Reményeik szerint idővel azt is el lehetne érni, hogy – mint más sportágakat – a város rendszeresen támogassa, és ezáltal több edzőt is lehetne foglalkoztatni, komolyabb eredményeket elérni. A szertorna egy olyan sportág, ahol az első számottevő eredmények hosszabb idő után várhatóak, általában tíz évbe kerül, amíg a sportolók elérik a komolyabb versenyszintet. Kolcza István felidézte, mind a város, mind a megye korábban szép sikereket könyvelhetett el a torna terén is, ezért ez a sportág több odafigyelést érdemelne.

Liviu Botoș megerősítette, hogy elég komoly igény mutatkozik a tornára, iskolájába átlagban több mint 70 gyerek (4 és 14 év közöttiek) jár rendszeresen, de mivel nincs egy olyan terem, ahol az eszközöket fel tudnák szerelni, csak talajtornaedzéseket tudnak tartani. Ezek a Váradi József Általános Iskola, valamint a Mihai Viteazul Főgimnázium sporttermében zajlanak heti két-három alkalommal. A várostól, a megyétől, valamint a BGA-n keresztül érkezett támogatásból két megyeközi versenyen vettek részt, edzőtáborba is eljutottak, de országos szintű megmérettetésekről nem gondolkodnak, mivel a felkészüléshez nincsenek meg a körülmények. Egyrészt ő az egyedüli edző, másrészt nincs meg a helyszín, ahová fel tudnák szerelni a tornaszereket, hogy azokon tudjanak edzeni a gyerekek. Liviu Botoș és Kolcza István szerint hosszú távon egy új, kimondottan a célra készült ingatlan lenne a megoldás, de addig is mindenképp kellene találni egy termet, ahol ki lehetne alakítani egy megfelelő edzőteret.