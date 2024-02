Belső erőnk megléte vagy annak hiánya adja viselkedésünk és magunkhoz, illetve másokhoz való viszonyunk alappillérét. Az „ahogy bent, úgy kint” analógiája most is érvényes. Hiszen ha önnön erőmben hiszek és bízom, akkor rendelkezem önbizalommal, önszeretettel, melyet magam felé, illetve környezetem felé is kinyilvánítok.

Ez a magammal való viszonyomban azt jelenti, hogy elfogadom magam, megvédem személyes határaimat, önmagamhoz hű maradok minden körülmény között (hitelesség). A külső világ változásait rugalmasan kezelem, képes vagyok megújulni, ha a helyzet megkívánja. Vállalom saját egyediségemet, melyet krea­tivitásommal megmutatok, bátorsággal vállalom tehetségemet és sérülékenységemet is. Minden tapasztalatomért és meglévő dolgaimért hálás vagyok, merek örülni és játszani. Egyszóval nem félelemmel élek, hanem a szeretetet választom.

A másokkal való viszonyaimban a belső erő szintén megtartó, hiszen ha önmagamban stabil vagyok, akkor elfogadom mások szabadon választott megnyilvánulásait. Belső erőmtől fogva képes vagyok gyengéd és figyelmes lenni, vállalom az őszinteségemet és tökéletlenségemet, és mindenkit olyannak fogadok el, amilyen. Továbbá megértő, segítőkész és empatikus vagyok.

És belső erőm birtokában tudok feltétel nélkül szeretni, önmagamhoz hasonlóan törődni mással is, de ha kell, képes vagyok szabadon bocsátani.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó