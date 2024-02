Egy pályázat, több program

A sepsiszentgyörgyi Diakónia zöldövezet-fenntartó csapata már évek óta működik, asztalosműhelyükben is rendkívül igényes darabok készülnek, de szerették volna bővíteni a hátrányos helyzetű személyek – nem csak fogyatékkal élők – foglalkoztatásának körét, ezért pályáztak uniós támogatásra a Sepsiszentgyörgy három hátrányos helyzetű övezetében lakók felzárkóztatására. Az Őrkő, Szépmező és a Csíki negyed lakói voltak a célcsoport, akik körében több programot indítottak el, egyeseket azzal a szándékkal, hogy a pályázati finanszírozást követően is működtetni tudják – tájékoztatott Deák Attila.

A DKA munkatársa elmondta, az uniós pályázatnak köszönhetően több területen használták ki a lehetőségeket. Létrehoztak egy szociomedikális csapatot, ennek tagja egy-egy gyógytornász, idősgondozó, orvosasszisztens, pszichológus, akik azoknak a fogyatékkal élő felnőtteknek a fejlesztésében vesznek részt, akik anyagi, szociális vagy más okokból nem részesülhetnek intézményes fejlesztésben. A 2022. február és 2023. december közötti pályázat jelenlegi féléves fenntarthatósági időszakában is működtetik ezt a szolgáltatást, amely jelenleg tíz személyt érint, szeretnék bővíteni a célcsoportot és folytatni ezt a tevékenységet.

A pályázat egy másik programja révén jogi segítséget nyújtottak harminc olyan személynek, akik egyedül nem boldogulnak az intézményeknél ügyeik rendezésében. Volt eset, hogy valaki elveszítette születési bizonyítványát, és segítettek az új dokumentum megszerzésében, villanyóra igényléséhez, fogyatékossági besoroláshoz, a jogosultság meghosszabbításához, ingatlanügyekhez állítottak össze iratcsomót.

Szintén a pályázat részeként pályaorientációs tanácsadásban részesítettek szociálisan hátrányos helyzetű személyeket, mentorprogramokat, felkészítőket szerveztek és harminckét felnőttnek segítettek munkát találni. Ez a program, a pályázat követelménye szerint, fele arányban cigány származású személyeket érintett.

Egy másik tevékenység a szociálisan hátrányos helyzetű személyek és Sepsiszentgyörgy lakossága közötti közeledést célozta meg: ilyen jellegű találkozókat szerveztek az Őrkőn, a református vár­templomi gyülekezetben, az Írisz Házban.



Képzés után munka

Az egyik legsikeresebb programjának azt a szakmai képzést és eredményét tartja a Diakónia, amely révén hatvan személy kapott felkészítést takarítói, zöldövezet-karbantartói munkára. Közülük többen el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon, hat személyt pedig a Diakónia mellett működő szövetkezet alkalmazott, akik magánszemélyek, intézmények felkérésére már megkezdték a takarítói munkát. Saját felszereléssel házhoz mennek, nagyobb feladat esetén ketten vagy csapatban vállalják a takarítást.

Deák Attila elmondta, a Diakónia ismertségi tőkéje a város három hátrányos helyzetű övezetében igen sokat segített abban, hogy programjaikhoz kiválasszák a célcsoportot és eredményt tudjanak elérni gyakran csupán négy osztályt végzett felnőttekkel. A takarítói csoportban dolgozó három nő és három férfi között vannak cigány származásúak, akiket a Diakónia képezett ki erre a feladatra, ezt mindig elmondják a megrendelőnek, és eddig legtöbb esetben bizalommal fogadták őket. Egyiküket eddigi tapasztalatairól kérdeztük.



Szeretik a munkájukat

Dima Angéla hét évig takarított férjével együtt a Nicolae Colan Általános Iskolában, férje betegsége miatt nem tudták tovább vállalni, és otthagyták azt az állást, de lépni kellett tovább, mert a három gyermeket és az apa nélküli két unokát el kell valamiből tartani. Angéla az őrkői közösségi házban hallott az újabb lehetőségről, jelentkezett, részt vett a felkészítőn és sikerült bekerülnie a takarítói csapatba. Lapunknak azt mondta, szereti ezt a munkát, igényesen végzi el, amivel megbízzák, eddig nem is volt panasz rá. Ha egyszer megtörténne, hogy a megbízó elégedetlen, elmenne a híre és munka nélkül maradna, ezt nem kockáztathatja – mondotta.

Ilkei Alpár is a takarítói csoport tagja, ő korábban a vártemplomi gyülekezetben önkénteskedett. Tavaly érettségizett, jelentkezett a zöldövezet-karbantartói képzésre, elvégezte és már volt munkája. A dohánygyár egyik épületrészét kellett kitakarítaniuk csoporttársaival együtt, de Dima Angélának is segített két alkalommal. Megszerezte a gépkocsivezetői jogosítványt, ez előnyére válik ebben a munkában, ugyanis a felszerelést viszik magukkal a helyszínre, nem a megrendelőnek kell biztosítania, és társait is tudja majd szállítani, ha nagyobb távolságra kell menniük.



Mennyibe kerül?

Deák Attilát az árakról is kérdeztük. Egyelőre csak Sepsiszentgyörgyön vállalnak beltéri takarítást és zöldövezet-karbantartást, de ha igény lesz rá, a közeli falvakba is kimennek, olyan esetben a kiszállásnak is díja lesz. Jelenleg órabért számolnak, nyolc órára 250 lej, ha egy személy takarít. Intézmények, sporttermek, nagyobb felületek, illetve nagyobb zöldövezet esetén több személyt is tudnak foglalkoztatni egyszerre.

A Diakónia munkatársa elmondta: nem könnyű elfogadtatni az emberekkel, hogy a cigány származásúak is megbízhatóan el tudják végezni ezt a munkát, beengedhetik lakásukba, de bíznak abban, ha bizonyítanak, akkor ez működni fog. „Volt, aki határozottan visszautasított, van, aki elgondolkodik, és van, aki azt mondja, nem érdekli, hogy ki takarít, legyen elvégezve a munka. Az eddigi esetekben a tulajdonos mindig otthon volt, elmondta, mit kell csinálni, minek hol van a helye, vissza kell tenni mindent a helyére takarítás után, de ha egy családnál rendszeres takarításról lesz szó, akkor ez változik, megbíznak bennünk, magunkra is maradhatunk és végezhetjük a ránk bízott feladatot” – mondta Deák Attila.

A Diakónia takarítási szolgáltatását a 0753 601 419-es telefonszámon lehet igényelni. A megrendelővel Deák Attila egyeztet, ha szükség, takarítás előtt a helyszínre megy és felméri, milyen eszközökre, hány személyre van szükség. A programvezető lapunknak azt mondta, ebben a tevékenységben számukra nem a nyereség a lényeg, hanem a foglalkoztatás, a csoporttagok megélhetésének biztosítása, a bevétel egy részét pedig a munkához szükséges eszköztáruk bővítésére fordítják.