Rossz időben sem nagyon szünetelt a munka a kézdivásárhelyi fedett uszoda építésénél, az alapot már jórészt kiöntötték, alig pár helyen nem takarja beton a sűrű vasazatot. A kivitelező tárgyalásokat folytat a medencék beszerzésére, ugyanakkor a tető legyártását is leszerződték.

Ha semmi sem jön közbe, akkor a határ­időt tartani tudja a céhes város fedett uszodájának építésével megbízott cégtársulás: a méretes alapot ugyanis jórészt kiöntötték. De bármennyire is látványos a haladás, még rengeteg a tennivaló. Egyelőre és szerencsére legalább a pénz nem hiányzik: Bokor Tibor polgármester minap volt a munkálatot finanszírozó Országos Befektetési Társaságnál (CNI), ahol közölték, a kifizetésekkel napirenden vannak, így az anyagiakon eddig nem múlt a létesítmény sorsa.

A céhes város elöljárójától megtudtuk: az építő jelenleg tárgyalásokat folytat olasz- és spanyolországi cégekkel, ugyanis a medencék legyártására csak külföldön van lehetőség. „A szabványok szerint a medencéket rozsdamentes acélból kell legyártani. Amint elkészültek, darabokban szállítják Kézdivásárhelyre, ahol a végleges helyükön történik az összehegesztés” – tudtuk meg a város első emberétől.

Azt is közölte, hogy a nagy épület tetőszerkezetét már megrendelték. „A piachoz hasonlóan fából fognak elkészülni a tetőtartó elemek, a mennyezet burkolása pedig fából és üvegből lesz. Közölték velem, hogy a tető elemeit szintén darabokban fogják a városba szállítani, és vélhetően a közelben területet is kell bérelnie a kivitelezőnek, ahol össze tudják majd szerelni azokat” – mondotta Bokor Tibor, aki a tegnap is terepszemlét tartott az építkezésnél.