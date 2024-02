Kezelőközpont égési sérülteknek

A bukaresti és a temesvári után a marosvásárhelyi a harmadik egészségügyi intézet az országban, melyet kifejezetten égési sérülteknek építenek. Mindhárom beruházást az elmúlt 12 hónapban kezdték el, és 2025 végére kell befejezni. Értékük együttesen megközelíti az egymilliárd lejt. Az összeget a Világbanktól felvett kölcsönből fedezi az állam. A marosvásárhelyi kórház a tervek szerint 322 millió lejből épül meg. A hétszintes épületben 57 ágyas intenzív osztály és 25 műtő is lesz, illetve a válságos állapotú égési sérülteknek is fenntartanak öt ágyat. Az új kórházban sterilizálóállomás, vérátömlesztő központ, logisztikai egységek és helikopterleszálló is lesz. Ezt folyosóval kapcsolják a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház épületéhez, regionális kórházként ennek lesz a része.