Egy hét alatt második vereségét is elszenvedte a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely tegnap soha nem látott gyenge teljesítménnyel előrukkolva óriási meglepetésre 63–47-re kikapott az Aradi FCC vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójának rangadóján. A zöld-fehéreknek annyira nem ment az alapszakasz utolsó kiszállásán a játék, hogy a meccs első három negyedében csak 24 pontot (!) szereztek, a találkozó teljes egésze alatt pedig a kezdőjátékosok csupán 16 pontot (!) dobáltak össze.

A konstancai vereség és a Bukaresti Rapid ellen elért több mint fölényes győzelem után utazott Aradra a Sepsi-SIC, amely számára nagyon kapkodósan indult a helyi FCC elleni derbi. A roppant pontszegény első negyedben 2–3-as állásnál vezetett először és utoljára a sepsiszentgyörgyi együttes, amely a 7. percben négypontos hátrányban volt (7–3). A folytatásban sem javult a zöld-fehérek játéka, az Arad pedig 13–7-re nyerte meg a szakaszt. A második Hrisztova triplájával indult, ez pedig reményt adott a fordításra, ám a 13. percben 11 pontos volt a házigazdák előnye (23–12). Az ötlettelen játékunk gyenge dobóteljesítménnyel is társult, így 36–15-ös állásnál vonultak öltözőbe a csapatok.

A szünet után sem sokat változott Zoran Mikes tanítványainak produkciója, a remek napot kifogó Easley és Murray irányításával menetelt az Aradi FCC, amely a 25. percben 31 ponttal vezetett. Az utolsó szakasz 52–24-ről indult, a lassan magukra találó háromszékiek futottak az eredmény és a fordítás után. A kispadról érkező Janković egymás után szórta a kosarakat, a pontgyártásba Cătinean is bekapcsolódott egy triplával, mellettük Green és Pasic is betett két-két kosarat a közösbe, ám ez csak a szépítésre volt elég, a Sepsi-SIC végül 63–47-es vereségbe szaladt bele, és ezzel elszenvedte az aktuális idénybeli második kudarcát. A találkozó legjobbjait a Maros-partiak adták, hiszen Easley 20, Vitulova 19, Murray 16 ponttal és Mititelu 12 lepattanóval zárt, tőlünk Janković 11 és Pašić 14 egységgel fejezte be a kínos vereséggel véget érő aradi párharcot.

A következő fordulóban újabb rangadó vár a háromszéki bajnokokra, akik február 29-én a Konstancai VSK csapatát látják vendégül a Sepsi Arénában.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: Aradi FCC–Sepsi-SIC 63–47 (13–7, 23–8, 16–9, 11–23).

Arad, Victoria-terem. Mintegy 500 néző. Vezette: Alin Faur, Vlad Potra, Răzvan Opriș. Aradi FCC: Easley 20/15, Vitulova 19, Voica-Nagy, Mititelu 2, Murray 16/3–Fleșer, Neagu, Valea, Ciotir, Ghiță 6, Biszak, Hadzovic. Edző: Miroslav Popov. Sepsi-SIC: Gereben 2, Nyström 2, Armanu 2, Cătinean 3/3, Green 7–Hrisztova 6/3, Belegante, Janković 11, Veress, Toma, Pašić 14/9. Edző: Zoran Mikes.

Az alapszakasz utolsó előtti körének további mérkőzései (február 24.): Brassói Olimpia–Marosvásárhelyi VSK (16 óra), Konstancai VSK–Bukaresti Rapid (18 óra), Târgoviște–Kolozsvári U (18 óra).