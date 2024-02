„Elfáradtam, megpihenni

hozzád megyek, Istenem!”

Szívünk mély fájdalmával,

de a jó Isten akaratában

megnyugodva tudatjuk,

hogy az áldott lelkű,

önfeláldozó, jó édesanya,

a sepsiszentgyörgyi

NAGY KATALIN

(szül. OKOS)

életének 71. évében türelemmel viselt szenvedés után 2024. február 20-án elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait február 23-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temetőben.

Részvétfogadás 12 órától.

Elmentem tőletek, búcsúzni nem bírtam, / De Isten fogta kezem s elindultam. / Míg

éltem, családomért dolgoztam, / Ezután értetek imádkoztam, / S ha ti is teszitek, együtt leszünk.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Gyászoló lánya és fia

4331376

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon és szomszéd,

a sepsiszentgyörgyi

KERESZTÉLY MÁRIA

életének 72. évében hosszas betegség után visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése 2024. február 24-én 15 órakor lesz a római

katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4331366



Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak SZÖLLŐSY JOLÁN,

a maksai Orbán Balázs

Általános Iskola volt igazgató-tanára elhunyta alkalmából.

Emléke legyen áldott.

Volt kollégái

4331372



Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

LEOPOLD SÁNDOR

temetésén részt vettek és fajdalmunkban osztoztak.

Külön köszönetet mondunk dr. Gál Zsuzsannának és a

Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház neuroló­giai osztálya munkatársainak az önzetlen szolgálatért.

A gyászoló család

1118874



Megemlékezés

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag. Szeretettel és hálával

emlékezünk az árkosi

születésű sepsiszentgyörgyi

ILYÉS PÉTERRE

halálának első évfordulóján.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Az őt soha nem feledő

szerettei és özvegye

4331367

Eljött a vasárnap, én is hazamentem, hogy újra lássam apám, kit szívből szerettem. Ki úgy szeretett engem, mintha én lennék életében az egyetlen, kiért meghalni is kész... elment... tíz éve. Fájó szívvel emlékezünk SOÓS LÁSZLÓRA.

Gyermekei és unokái

1118883

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DACZÓ JENŐRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes

és emléke áldott.

Édesanyja és szerettei

1118876

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

SIMON KLÁRÁRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1118881

Fájó szívvel emlékezem drága édesapámra,

HOSSZÚ VINCÉRE halálának 10. és drága édesanyámra, HOSSZÚ LENKÉRE

halálának 5. évfordulóján.

Emlékük legyen áldott,

nyugodjanak békében.

Leányuk, Csilla

1118879

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk

ifj. SÜKÖSD TIBOR

LÁSZLÓRA

halálának 18. évfordulóján.

Szerettei

4331289

Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel,

könnyes szemmel emlékezünk a fotosmartonosi

POPOVICS KÁROLYRA

halálának 12. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerető családja

4331295

„Nem múlnak ők el, kik

szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Örök hiányát érezve emlékezünk a szárazajtai születésű MÁTHÉ ZOLTÁNRA

halálának 21. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4331353

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, / Míg e földön élünk, nem fogunk feledni. Fájó szívvel emlékezünk a középajtai ifj. SZABÓ GÁBORRA halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

4331369

Örök hiányát érezve

emlékezünk az öt éve elhunyt

KUBÁT KÁROLYRA.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4331373