Sinka Pál lánya társaságában érkezett szerkesztőségünkbe tegnap, hogy átvegye az igazi ereklyének számító, a Sepsi OSK által felajánlott, a csapat játékosai által aláírt mezt.

Miközben a szignókat silabizáljuk, igen hamar kiderül, jó helyre került az ajándék: Sinka Pál ugyanis nem csupán hűséges előfizetőnk, de igencsak szenvedélyes szurkoló is, mindig követi az OSK mérkőzéseit, sokszor mondja is a felesége – amit vélhetően sok OSK-rajongó hall hitvesétől, párjától –, hogy „meg vagy te bolondulva”. De hát hogy is ne lenne az ember „megbolondulva”, amikor játszik a csapat, támadunk, megy a passz, kidolgozzák a helyzetet, gól mégsem születik. Talán majd most vasárnap, talán éppen kedvenc játékosa, Marius Ștefănescu betalál – bizakodunk együtt, miközben Sinka Pál azt is elárulja, olyan rég olvassa a Háromszéket, hogy már nem is emlékszik, mikor kezdte – lánya viccesen meg is jegyzi: legalább száz éve –, amíg volt Székely Hírmondó, az is járt neki. Igaz, faluhelyen élőként nincs annyi ideje, hogy elejétől a végéig elolvassa – ez egyébként sem könnyű, hiszen egy 16 oldalas újság a betűk számát tekintve voltaképpen egy 50–60 oldalas kis könyvet tesz ki.