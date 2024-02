Összefogás egy édesanya gyógyulásáért

„Örökmozgó, vidám és mosolygós hölgy” – így jellemzi önmagát a közösségi médiában is megjelent felhívásban Maksai Ildikó, aki négy éve küzd a rákkal. Mint írja, igyekszik mindig helytállni, bármilyen nehéz helyzet is adódjék, így talán nem véletlen, hogy helyzetéről is nyíltan vall. Egy orvosi vizsgálat rossz eredményei nyomán fordult endokrinológushoz, majd igen rövid idő alatt egy alaposabb felmérés és pajzsmirigyműtét következett a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházban. A beavatkozást követően szembesült a valósággal: harmadik stádiumú pajzsmirigyrák.

A szükséges sugárkezelések egy fővárosi onkológiai szakintézményben kezdődtek, az eljárás nyomán pedig megjelentek a mellékhatások, előbb a nyirokmirigyen, majd a nyelvtőmandulán is. Mint arról Ildikó beszámolt, a még megmaradt nyirokmirigyeket egy új műtéttel távolítják el február végén, március elején a marosvásárhelyi kórházban. Meglehetősen nehéz elhelyezkedése miatt – a gége, légcső és nyelőcső mellett – a nyelvtőmandulán azonban nem vállalják a műtéti beavatkozást, mint kiderült, legfennebb csak zsugorítani lehet. Az itthoni sikertelen kezelés, illetve több orvosi véleményezés után sikerült felvenni a kapcsolatot egy németországi magánklinikával, ahol vállalják a nyelvtőmandula zsugorítását és annak kezelését. Ez a beavatkozás igen sürgős és elengedhetetlen, hiszen a megnagyobbodott szerv miatt Ildikó fullad és intubálni sem tudják.

A németországi kezelés költsége 35 ezer euró, amelyből 21 ezer euró áll a család rendelkezésére. Aki támogatni szeretné Ildikót a kezelésben, gyógyulásban, egyéni adományát a következő számlaszámra utalhatja: Asociația L. A. B. Életmentő Kupakok, BCR Sfântu Gheorghe, SWIFT COD: RNCBROBU, RO71RNCB0124153488200001 (RON), RO17RNCB0124153488200003 (euró). Kérik, hogy utaláskor megjegyzésként tüntessék fel, „Ildikó”.