Mátyás királyra emlékeztek

A magyar szervezetek díjátadóval, gyerekprogramokkal és koszorúzással tisztelegtek az uralkodó emléke előtt. Azzola Katalin, az RMDSZ kolozsvári elnöke a Vallásszabadság Házában tartott megemlékező ünnepségen hangsúlyozta: Mátyás király a magyar történelem kiemelkedő alakja, aki az európai történelemben is fontos szerepet játszott. „Igazságos, a népéhez hűséges vezető volt, ilyen vezetőkre van ma is szükség” – mondta. Hozzátette, hogy példáját követve az erdélyi magyar politikusoknak is mindent meg kell tenni a közösség, a jobb jövő érdekében, ehhez pedig a magyar értékeket és érdekeket szem előtt tartó képviseletre van szükség. Az eseményen az RMDSZ és a Mathias Rex Egyesület fogalmazás- és rajzpályázatára jelentkező diákok munkáit is díjazták. A rendezvény zárásaként a megemlékezők megkoszorúzták a Főtéren a Mátyás-szoborcsoportot.