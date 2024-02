Egy maroknyi Udmurtföld Sepsiszentgyörgyön

A rendhagyó tárlatot összeállító család reméli, hogy az Udmurtföldet bemutató dokumentarista fotók, népzene, hagyományok és vallás ismertetése révén „értő és érző kapcsolat születhet a magyarság és a velük rokonságban álló udmurtok között”. E kötődés nem véletlen, ugyanis Petrova Anasztázia maga is udmurt származású, az autonómnak nevezett, Oroszországhoz tartozó Udmurt tagköztársaság fővárosában, Izsevszkben született. Férjével, Demeter Miklóssal közösen vallják: „életfeladatunkká vált az udmurt néphagyomány megélése, élesztgetése, megismertetése, különös tekintettel a hagyományos udmurt hegedűjátékra”.

A tárlatot Szőcsné Gazda Enikő nyitotta meg, kiemelve, hogy a kiállítók egy rokon nép csodálatos népművészetét hozták el közénk, majd P. Magyarosi Imola Kányádi Sándor Vannak vidékek című versét mondta el, melyet udmurt nyelven Petrova Anasztázia is felolvasott (Kányádi maga is járt Udmurtföldön és versében írt is róla). A továbbiakban szólt távoli szülőföldjéről, megjegyezve, hogy az még Európához tartozik, Kelet-Európa határán, az Urál-hegységen innen húzódik, szent folyójuk pedig a Káma. A magyar és az udmurt nyelv szerkezete hasonló, így nagyon könnyen megtanult magyarul, magyarázta Petrova Anasztázia. Hivatalos statisztikák szerint félmillió udmurt nemzetiségű él a világon (szerinte többen vannak), 250 ezren beszélik is az udmurt nyelvet, ám sokan oroszra váltottak. Ennek ellenére él az udmurt nyelv és használják is, s úgy gondolja, ezután is élni fog. „Erdei nép vagyunk”, főleg állattenyésztők és földművelők, régebb pedig vadászó és halászó nép voltunk, tette hozzá.

A megnyitó folytatásában rendhagyó „zenés tárlatvezetést” tartottak, bemutatkozott a kiállítók Gajtan nevű családi zenekara, a szülőkkel együtt két lányuk, Gyöngyi és Kata varázsolták el a közönséget, a hölgyek udmurt nyelven énekeltek, Miklós pedig hagyományos udmurt hegedűn (kubyz) kísérte őket.

A kiváló, udmurt népzenével fűszerezett egyedi rendezvényt további három tematikus előadás követi a kiállítás helyszínén február 29-én, március 8-án és 19-én, a tárlat pedig március 20-ig látogatható a Lábas Házban.