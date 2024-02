Pénteken meglepetésre a vendégek szereztek vezetést, a 7. percben Fetés Róbert volt eredményes (0–1), ám a háromszéki csapat nem sokkal később betalált, a 8. percben a 17 éves Nagy Tamás előkészítéséből a 16 éves Haim-Brassai Milán egyenlített (1–1). A házigazdák a 17. percben átvették a vezetést, a csapatkapitány, Biró Ottó továbbította a korongot a kapuba (2–1). A második játékrészben növelték előnyüket, a 33. percben mindössze hét másodperc alatt kétszer is megzörgették a hálót: először Róth Zoltán, aztán Györffy Szilárd csúsztatott az ellenfél kapujába (4–1). Az utolsó felvonásban is a Kertész Zoltán, Todor Krisztián és Bács Lóránt irányította gárda akarata érvényesült, így két újabb gólt szereztek: az 52. percben Róth Zoltán, az 56. percben Gecse Olivér értékesítette az előkészítést (6–1).

Szombaton a hazai együttes Róth Zoltán révén hamar vezetést szerzett, nem sokkal később Györffy Szilárd növelte az előnyt (2–0), aztán Görbea Tivadar két gólt lőtt (4–0). A 28. percben Gecse Olivér juttatta a korongot a kapuba (5–0), majd Róth Zoltán és Horváth Pál létszámfölényben zörgette meg a hálót (7–0). A 44. percben Márton Koppány csúsztatott a ketrecbe, azt követően pedig Görbea Tivadar harmadszor is betalált (9–0). A narancs-kék mezesek tizedik gólját a 17 éves Nagy Tamás jegyezte, aki a 16 éves Király Ádám passzát értékesítette. Tizennyolc másodperccel később Györffy Szilárd másodszor is beköszönt, majd az 52. percben Ferencz Szilárd továbbított a kapuba. Ezt követően Horváth Pál szintén a második gólját ünnepelhette, míg az utolsó harmadban a rivális háromszor is eredményes volt (13–3).

Eredmények, román bajnokság: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 6–1 (gólszerzők: Haim-Brassai Milán 8., Biró Ottó 17., Róth Zoltán 33., 52., Györffy Szilárd 33., Gecse Olivér 56., illetve Fetés Róbert 7.), Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 13–3 (gólszerzők: Róth Zoltán 4., 30., Györffy Szilárd 5., 51., Görbea Tivadar 10., 19., 45., Gecse Olivér 28., Horváth Pál 40., 52., Márton Koppány 44., Nagy Tamás 51., Ferencz Szilárd 52., illetve Cezar Sendrea 48., Iulian Chițac 51., Iulian Corneanu 58.).