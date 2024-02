Népszavazást kér az ellenzék

A Cotro­ceni-palota előtt szervezett tegnapi sajtótájékoztatón Cătălin Drulă, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke kijelentette, hogy a különnyugdíjak eltörlésére összegyűjtött 135 000 aláírást a Stoppensiispeciale.ro (Vessünk véget a különnyugdíjaknak) internetes oldalon és az Egyesült Jobboldal Szövetséget alkotó három alakulat – az USR, a Népi Mozgalom Párt és a Jobboldal Ereje – vezetői által aláírt hivatalos kérést a nap folyamán iktatják az elnöki hivatalban. „Láttuk, hogy ez a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt által képviselt politikai osztály nem akarja és nem tudja felszámolni ezeket a szemtelen nyugdíjakat, amelyek közül a legnagyobb már a havi 58 000 lejt is elérte nemrég, míg több mint egymillió romániai kevesebb mint 1100 lej havi jövedelemből él. Az egyik híres különnyugdíjas – Nicolae Ciucă liberális pártelnök – havi 19 000 lejt kap, épp most növelték meg 13 százalékkal a jövedelmét” – magyarázta az ellenzéki politikus. Cătălin Drulă emlékeztetett, hogy Klaus Iohannis államfő egyszer már kiírt egy népszavazást a legutóbbi európai parlamenti választásokon, tehát ezt most is megteheti.