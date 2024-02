A Liverpool vasárnap Virgil Van Dijk fejesével győzött a Chelsea ellen, ezzel megnyerte az angol Ligakupát. A sikerrel a döntőről sérülés miatt hiányzó Szoboszlai Dominik sorozata is folytatódott, továbbra is minden felnőtt idényében nyert trófeát csapatával.

A magyar válogatott játékos a 2017–2018. évi idényben mutatkozott be a felnőttek között, az osztrák másodosztályú Lieferingben. Mivel a fiókcsapatban remekül teljesített, kerettag lett a Red Bull Salzburg együttesében, az idény végén ráadásul Marco Rose pályára küldte egy mérkőzésen, így első felnőtt évében rögtön bajnoki aranyéremnek örülhetett. Szoboszlai a következő idényben már több lehetőséghez jutott az osztrák élvonalban, 16 meccsen is szerepet kapott, a szezon végén (2018–2019) ismét osztrák bajnoknak mondhatta magát, emellett a gárda az osztrák kupát is megszerezte, ez pedig a következő két kiírásban (2019–2020, 2020–2021) sem változott.

Ezután Lipcsében folytatódott a sorozat: féléves kihagyása ellenére első évében alapember lett a német együttesnél, amellyel Német Kupát nyert 2022-ben, a következő idényben pedig a bajnoki bronz­érem mellett a címvédés is belefért az akkor három magyart (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik) foglalkoztató lipcsei alakulatnak. A sorozat idén biztos nem ér véget, hiszen Szoboszlai Dominik sérülés miatt a pályán ugyan nem szerepelt a fináléban, viszont jócskán kivette részét abból, hogy a Liverpool végül győzelemig jutott az angol Ligakupában, így tehát a szigetországban is megvan a magyar labdarúgó első trófeája.