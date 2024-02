Menesztették a vezérigazgatót

Következő írásunk

Barót önkormányzata pénteki ülésén elfogadta a város idei költségvetését. A Benedek-Huszár János polgármester által előterjesztett büdzsé szerint a bevételek 77,3 millió lejt tesznek ki, amiből 65 milliót fejlesztésre fordítanak. A pénz zöme pályázatoknak köszönhetően érkezik Erdővidékre, de jelentős összeget tesz ki az is, amit a partnerségeknek köszönhet a város. Igaz, mindezen tételek nem mind az idén folynak be a város számlájára, de hiány nélkül be kell foglalni, ha az adott beruházás elkezdődik. Többek közt el lehet kezdeni az iskola régi épületének felújítását, a bölcsőde építését, és meg lehet teremteni annak alapját, hogy a következő évben a csíkszeredai fociakadémia a Technikatelepen műfüves pályát, öltözőt és lelátót építhessen.