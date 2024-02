Címereink a kezdetektől a tiltásukig címmel tartott előadást dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke a zsúfolásig telt sepsiszentkirályi kultúrotthonban szerda este. Szóba került Illyefalva község bíróság által megsemmisített címere is.

A vendéget és a szép számban megjelent közönséget a házigazda Benkő Árpád köszöntötte. Szekeres Attila István kezdetben a címerek kialakulásáról és fejlődéséről beszélt, majd rátért a székely címerek bemutatására, olyan érdekességekre is kitérve, hogy jogilag első ízben Báthori Zsigmond egyesítette Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet még 1595-ben, s ez visszatükröződött címerében, pecsétjén. Szóba került egyes közigazgatási címerek elrománosítása is Erdélynek Romániához való csatolását követően. Végül a betiltott jelképekhez érve Illyefalva község címeréről és Sepsiszentgyörgy város zászlajáról is beszélt az előadó, kiemelve előbbi esetében az eljárásbeli hiányosságokat és a politikum szerepét.

Benkő Árpád érdeklődésére elmondta, az Illyefalva község címerét elfogadó kormányhatározatot megsemmisítette a bíróság, ám egy pici módosítással és megfelelő leírással újból el lehetne fogadtatni, de idáig nem keresték meg ez ügyben. (M. I.)