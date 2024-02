A Kézdivásárhelyi SE és a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek közös csapatát képviselő céhes városi Nagy-Rozsnyai Lotti a lányok Chicks I-es (2015. július 1. – 2016. június 30. között születettek) kategóriában volt érdekelt, remek teljesítményének köszönhetően nem talált legyőzőre a műkorcsolya Bellu Memorial, valamint a Román Kupa idei kiírásán. A bukaresti Allianz-Țiriac Arénában megtartott Bellu Memorial egyben az ötfordulós európai kritérium-versenysorozat negyedik állomása is volt, amelyen szintén diadalmaskodott, így egy viadallal a vége előtt már összetettben is megnyerte a nemzetközi erőpróbát. Ehhez kellett az is, hogy tavaly novemberben a legjobbnak bizonyuljon a celjéi nyitóversenyen, majd januárban Belgrádban is mindenkit maga mögé utasítson, február elején pedig Szófiában a dobogó második fokára állhasson fel (a végső sikerhez minimum három első hely kellett). A megmérettetés utolsó etapját április 9–14. között a szlovéniai Jesenicében tartják.

Eredmény (Bellu Memorial, Chicks I.): 1. Nagy-Rozsnyai Lotti (romániai) 33.01 pont, 2. Gergana Dineva (bolgár) 32.66 pont, 3. Ekaterina Neszheva (bolgár) 28.12 pont.

További hat dobogós helyezés

A háromszéki alakulat további tizennégy sportolóval indult a bukaresti Bellu Memorialon, együttesünk fele pedig a Román Kupában is próbára tette magát. Előbbi viadalon korcsolyázóink legjobb eredménye három második helyezés, utóbbin pedig egy-egy ezüst- és bronzérem mellett egy csapatharmadik helyezést is begyűjtöttek versenyzőink. Mint ismeretes, klubunk tavaly is bronzzal zárta a kupaviadalt.

Sportolónk eredményei: * Bellu Memorial: Czipa Kriszta (Intermediate Novice Girls) 16., Adelina Rugină (Interme­diate novice girls) 26., Constantinașcu Júlia (Recreational C) 8., Csiszár Anna (Recreational C) 2., Demeter-Juga Maja (Cubs I.) 21., Kádár Hanna (Recreational C) 6., Kádár-Némethi Nicola (Cubs I.) 17., Kovács Kamilla (Recreational C) 2., Mátyás Adrien (Recreational E) 2., Molnár Lelle Ágota (Basic Novice III.) 12., Pénzes-Csiszár Dorka (Basic Novice II.) 16., Natalia Vișniuc-Lăcătușu (Recreational C) 7., Makó Lotti (Chicks II.) 11., Milik Sonia (Basic Novice II.) 14. helyezés * Román Kupa: Czipa 5., Rugină 10., Demeter-Juga 5., Kádár-Némethi 2., Molnár 3., Pénzes-Csiszár 5., Makó 21., Milik 4. helyezés.