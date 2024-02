Magabiztos és megérdemelt győzelemmel zárta a hétvégét a Kézdivásárhelyi SE ifjúsági tekecsapata, miután szombaton 3033–2945 arányban győzedelmeskedett a Talmácsi VSK vendégeként a korosztályos bajnokság visszavágó-sorozatának második fordulójában. Együttesünk legjobbja a február elején egyéniben két bajnoki címet is begyűjtő Várdó Kristóf volt, aki 546 fával vette ki részét alakulata szombati sikeréből.

Hosszú kiszállás várt a hétvégén a Kézdivásárhelyi SE ifjúsági csapatára, amely a korosztályos tekebajnokság visszavágó-sorozatának második fordulójában Vajdahunyadon, a Talmácsi VSK vendégeként harcolt a győztesnek járó pontokért. Együttesünktől származó információk szerint sportolóink már hajnali öt előtt nekivágtak a több mint 320 kilométeres útnak, s a kimerítő utazás után fáradtságot nem ismerve, magabiztos teljesítménnyel rukkoltak elő és nyertek vendéglátóikkal szemben. A jó teljesítményből az alakulat edzője, Várdó Noémi is kivette a részét, hiszen jó érzékkel állította össze a meccsre benevezett csapatot, ennek köszönhetően a céhes városiak már az első páros után átvették a vezetést, amit a találkozó végéig ki sem adtak a kezükből. A KSE 88 fa különbséggel verte Talmácsot, ezzel a sikerrel pedig megerősítette dobogós helyezését a rangsorban.

„Eredményes napunk volt, s amellett, hogy győztünk, az ifi tekézőink nagyon ügyesen teljesítettek. Két újonc is bemutatkozott a csapatban, s meglátszott a kiváló karakterük, hiszen nyomás alatt sem remegett meg a kezük. A csapatunk lány játékosa, Mihály Stefánia a mérkőzés napján töltötte be 18. életévét, így szép győzelemmel ajándékozta meg magát. Ez alkalommal is boldog születésnapot és további sikereket kívánunk neki” – jelentette ki Várdó Olivér szakosztályvezető.

Az eredmény: Talmácsi VSK–Kézdivásárhelyi SE 2945–3033. A csapatunk: Várdó Kristóf 546 fa, Mihály Stefánia 508 fa, Varga Bálint 475 fa, Kiss Flórián 535 fa, Cseh Áron 448 fa, Lukács Attila 521 fa. (tibo)