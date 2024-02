Luxus-protokollvillát kap Iohannis?

A Recorder tényfeltáró portál által hétfőn közzétett, A császár palotája című videóban a kronikaonline.ro beszámolója szerint azt állítják, hogy a Bukarest exkluzív negyedében, az Aviatorilor körút 86. szám alatt található, 1200 négyzetméteres, pincével, földszinttel és egy emelettel, garázzsal és a kapuban őrbódéval rendelkező villa az állam tulajdona, és egészen a közelmúltig pártszékház volt. Az elmúlt hónapokban azonban – a Recorder által megszerzett építési engedély szerint – a legnagyobb titokban családi lakóházzá alakították át. A portál szerint a villában két edzőterem, két üvegház, egy 67 négyzetméteres, háromszobás lakás méretű öltöző lesz.

A kronikaonline.ro kifejti, a Recorder arról is beszámol, hogy az RAAPPS vezetői nem hajlandóak beszélni a luxusvilla munkálatairól, de a jelek szerint a ház Klaus Iohannis elnök számára készül. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a villában lesz egy iroda, amit a törvény biztosít a volt államfőknek, akiknek a szükséges alkalmazottak költségeit is megtérítik. Másrészt a forrás arra a leleményes módszerre is rámutat, amellyel a vagyonalap közpénzt szerzett a munkálatok egy részének kifizetésére. A PNL a választások évében a közpénzekből származó támogatásból vásárolta meg a Bukarestben a Modrogan utca 22. szám alatt működő székházát, és pontosan ugyanezt a párt által 2024-ben az épületért kifizetett összeget használja fel az RAAPPS a villa átépítésére.

Az Agerpres hírügynökség szerint Marcel Ciolacu miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy információkat fog kérni a kormányfőtitkárságtól az Aviatorilor sugárúton levő villa felújítási költségeiről. Leszögezte ugyanakkor: nem tudja, hogy a villát Klaus Iohannis vagy egy más közméltóság számára, esetleg bérbeadás céljára készítik-e elő.