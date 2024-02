Megerősítenék a V4-együttműködést

Az előzetes tervek szerint az energiabiztonság, az Európai Unió stratégiai célkitűzései és az illegális migráció megelőzése szerepelt a főbb témák között, de végül mégis az ukrajnai háború volt a központi téma.

„Vannak köztünk eltérések, és ezek az eltérések nem változtak, ezek olyan különbségek, amelyek közismertek, de megállapítottunk olyan témákat is, amelyek miatt van értelme az országaink közötti együttműködésre” – fogalmazott a cseh államfő, aki kifejtette: két dologban is megállapodtak. „Az egyik, hogy az orosz agresszió a nemzetközi jog megsértése. A másik pedig, hogy Ukrajnának segítségre van szüksége” – mondta Petr Fiala cseh miniszterelnök. Leszögezte: minden eszközzel támogatni kell Ukrajnát, beleértve a katonai segítséget is.

Egyetértett vele lengyel kollégája is, aki kijelentette: nem szabad megfeledkezni arról, mi volt az alapja a V4-eknek. Donald Tusk ezután arról beszélt: országa nagy elszántsággal segíti Ukrajnát a harcokban.

A szlovák kormányfő már más véleményen volt. Robert Fico azt mondta, hisz abban, hogy a helyzetet nem katonai segítségnyújtással kell megoldani. Szerinte mindez csak megnyújtja a háborút, ehelyett szerinte azonnal fegyverszünet kell.

A V4-ek alapja a szabadság volt és a szabadság marad – jelentette ki a magyar miniszterelnök a csúcstalálkozó után. Orbán Viktor azt mondta: a magyar álláspont változatlan, mielőbbi béketárgyalásokra van szükség, enélkül a háborúnak nem lesz vége.

„A magyar álláspont világos: mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába se katonával, se katona nélkül. Viszont minden segítséget megadunk, ami ezen innen van. Humanitárius segítséget, harctéri orvosok, nem fegyveres orvosok kiképzését, a menekültek befogadását, az ukrán energiarendszer működtetését, helyreállítását, és sorolhatnám tovább. Úgy látom a mai tanácskozás után, hogy az ukránoknak nyújtandó segítségben meglévő véleménykülönbség ellenére van értelme a V4-ek együttműködését folytatni” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán a találkozón arról is beszélt: a négy országnak nagyon sok olyan közös érdeke van, amelyet együtt sokkal sikeresebben tud képviselni Brüsszelben, az Európai Unió intézményeiben, mint külön-külön. Példaként említette az illegális migrációt, ahol azonos vagy nagyon hasonló álláspontot sikerült kialakítani.