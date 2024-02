Bodor László szerint az vezetett a román érettségi „gyors­talpaló” tanfolyam megszervezéséhez, hogy megvizsgálták a statisztikákat. Ezek szerint 2022-ben Háromszéken az érettségire jelentkezők több mint tíz százaléka bukta el a román miatt a vizsgát, majd egy évre rá ez az arány közel 15 százalékra emelkedett. Egyértelműen növekvő tendenciáról lehet beszélni, ezt a folyamatot valahogy meg kell állítani, ezért döntöttek a felkészítő mellett. Az idén érettségire jelentkező, illetve a tavalyi megmérettetésen elbukott diákokat célozzák, nekik szervezik a tanfolyamot Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Baróton. Az ingyenes felkészítőre március 7-ig lehet jelentkezni, március 11-én rajtol, és 12 hetes kifutással terveznek egészen június 16-ig. A felkészítők Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ Martinovics Ignác utcai székházában, Kézdivásárhelyen a volt Minorita Rendház épületében, míg Baróton a BRIK (a helyi ifjúsági szervezet) székházában zajlanak heti két órában. Baróton Hegedűs Enikő vezetésével zajlik a tan­folyam.

Ambrus Zsombor szerint a háromszéki magyar fiatalok számára a legnagyobb próbatétel az érettségin a román nyelvből történő vizsgázás, és a romániai oktatási rendszer nem ösztönzi a magyar fiatalokat arra, hogy elsajátítsák az állam nyelvét. Kiss Mária is hiánypótlónak minősítette a kezdeményezést, és reményét fejezte ki, hogy a jelentkező diákok is kellő motiváltsággal vesznek részt a foglalkozásokon. Rövid az idő, de remélik, hogy a gyorstalpaló révén sikerül valamelyest csökkenteni a diákokban a bizonytalanságot, ez az egyik fő oka a gyenge eredményeknek. Pedagógusként ugyanakkor kötelességüknek érzik, hogy ne csak az érettségire való felkészülést szolgálják ezek az alkalmak, hanem a diákok általános román nyelvű kommunikációs készségeit is fejlesszék. Bodor László arra is felhívta a figyelmet, hogy a felkészítőről kizárják azokat, akik kettőnél több hiányzást gyűjtenek össze.