Kezdődik a próbaérettségi

Folyó tanévben 1213 nappali tagozatos és 93 estis diák fejezi be a középiskolát Kovászna megyében, közülük 848 magyar tannyelvű osztályokban. A próbaérettségit Háromszék mind a 17 középiskolájában megtartják, mindenki a saját tanintézményében írja meg a dolgozatokat, s akárcsak a nyolcadikosok próbavizsgája esetében, a javítás ezúttal is digitális formában történik. A mai román nyelv és irodalom, valamint a keddi kötelező tárgy után szerdán a szaknak megfelelő választott tárgyból tartják meg a próbaérettségit, csütörtökön magyar nyelv és irodalomból mérik fel a végzősök tudását. Az eredményeket március 15-én közlik a diákokkal, a teljesítményt egyénenként és osztály szintjén is kielemzik, valamint megtárgyalják az iskola tantestületében is, ahol a hiányok pótlására tervet fogalmaznak meg. A jegyeket csak a diákok, illetve a szülők kérésére írják majd be a naplóba, ezek főként tájékoztató jellegűek arra vonatkozóan, hogy az illető tanuló hol tart a felkészülésben.