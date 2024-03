A Szociáldemokrata Párt közleménye szerint a kormányfő reggel betért egy hazai vállalkozók által működtetett virágüzletbe, ahol több virágcsokrot vásárolt. A kormány székhelyére érve ezeket átadta a női alkalmazottaknak. A kormány és Marcel Ciolacu Facebook-oldalán pénteken a márciuska történetét bemutató videót és a virágot osztó miniszterelnökről készült fotókat tett közzé. (Agerpres)

TÖBBET KERESNEK A FÉRFIAKNÁL. Simona Bucura Oprescu munkaügyi miniszter egy Facebook-bejegyzésben – a munkaügyi felügyelőség adataira alapozva – ismertette: idén februárban fordult elő először a nyilvántartások bevezetése óta, hogy a nők bruttó átlagbére (6026 lej) meghaladta a férfiakét (5804 lej). Emlékeztetett arra, hogy mindössze öt évvel ezelőtt, 2019 februárjában a nők átlagbére 3648 lej volt, míg a férfiaké magasabb, 3819 lej. A miniszter közölte azt is, hogy a nők egyéni munkaszerződéseinek száma is évről évre folyamatosan emelkedik, akárcsak a női alkalmazottak száma. Emellett emelkedik a vezetői tisztségeket betöltő nők száma is: míg 2014. március 1-jén 178 027 nő töltött be vezetői pozíciót, addig 2019-ben ugyanezen a napon már 212 808, 2024-ben pedig 243 013. (Agerpres)

REKORDSZÁMÚ FOGLALKOZTATOTT. Romániában a foglalkoztatottak száma elérte a rekordnak számító 5,75 millió főt – írta pénteken a Facebook-oldalán Marius Budăi volt munkaügyi miniszter. A szociáldemokrata politikus bejegyzése szerint ez annak köszönhető, hogy a megnövekedett állami beruházások és állami támogatások új munkahelyeket teremtettek és tisztességes béreket garantáltak. „Ez az út a fenntartható jövő felé” – írta Budăi. Közölte azt is, hogy a Szociáldemokrata Párt „stratégiájának köszönhetően” a nettó országos átlagbér mára már meghaladja az 1000 eurót Romániában. (Agerpres)

ÁTLAGNYUGDÍJ ÉS ALAMIZSNA. Idén február végén 4 756 438 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 3273-mal kevesebbet, mint egy hónappal korábban; az átlagnyugdíj 2246 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár szombaton közzétett adataiból. A nyugdíjasok közül 640 155-en dolgoztak korábban a mezőgazdaságban, esetükben az átlagnyugdíj 638 lej volt. Az állami nyugdíjrendszerben regisztrált személyek közül 3 813 257-en jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2 190 857-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 2503 lej volt. Idén februárban 5306 személy részesült előrehozott öregségi nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 3156 lej volt), 89 782 személy részlegesen előrehozott nyugdíjban (az átlagnyugdíj 2305 lej) és 395 305 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíj 964 lej). (Agerpres)