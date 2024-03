A kispályás labdarúgó Román Kupa háromszéki szakaszának kiírása szerint a Sepsi Szuperliga megyei minifoci-bajnokságban érdekelt tizennégy csapat közül csak tizenkettő lépett pályára a nyolcaddöntőben, az Elit és a Papolci FC játék nélkül jutottak tovább a sorozat következő körébe. A kupaviadal első körének slágermeccse a NYAK és a Colo-Colo közötti találkozó volt, a két gárda ki is tett magáért, a győzelmet pedig az utóbbi alakulat gyűjtötte be. Az Axon két góllal bizonyult jobbnak a Screw-Boltnál, a Gaucho SG és a NoName ötgólos meccset vívott egymással, az Amigos a Junior Soccernél bizonyult jobbnak, az Old Boys négyet kapott a Capitalytól, míg a pontvadászat éllovasa, a VPG együttese kisebb meglepetésre vereséget szenvedett az Aquaristól.

Az eredmények: NYAK–Colo-Colo 1–2, Screw-Bolt–Axon 0–2, Gaucho SG–NoName 3–2, Junior Soccer–Amigos 1–2, Old Boys–Capitaly 1–4, VPG–Aquaris 1–2.

Ma és holnap rendezik meg a Román Kupa negyeddöntőit, s most kapcsolódik be a küzdelembe az első körben álló Elit és a Papolci FC: előbbi az Axon, utóbbi az Aquaris ellen lép pályára. A Gaucho SG az Amigos csapatával találkozik, a végső sikerre is esélyes Capitaly a Colo-Colóval harcol a legjobb négy közé jutásért.

A mérkőzések: * ma Gaucho SG–Amigos (19 óra), Elite–Axon (20 óra) * kedden Capitaly–Colo-Colo (19 óra), Aquaris–Papolci FC (20 óra). (t)