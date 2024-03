Tisztább lett Barót

Egyed Emőke, a ZIKE elnöke úgy vélte, a mostani eset is mutatja, nagy szükség mutatkozik az ilyen megmozdulásokra. „Igyekszünk háromhavonta ehhez hasonló gyűjtést szervezni, mert egyre több hulladékot termelünk, és jobb, ha rendezett formában összeszedjük, mint ki tudja, hova kerüljön. Hűtőtől kezdve, mosógépen, számítógépen, televízión, kávégépen át egészen a mobiltelefonokig rengeteg elektronikai hulladékot hoztak, de régi könyvek és újságok is akadtak nagyobb mennyiségben. Külön örvendünk a használt étolajnak, mert attól nehéz megszabadulni, a környezetet nagyon károsítja. Jó a hulladékot elhozóknak is – most harmincan voltak –, mert nemhogy fizetniük nem kell a feleslegessé vált dolgok elhordásáért, hanem még a szemételszállítási díjból is jóváír a Tega valamennyit” – mondotta. A ZIKE legközelebb a Föld órája alkalmával szervez eseményt, majd a város által rendezett tavaszi takarítási napon vesz részt.