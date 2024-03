Dűne – második rész

Itt a tavasz egyik szenzációjaként időzített saga folytatása, a Dűne második része, amely egyértelműen 2024 egyik legvártabb filmje. Egyfelől az első felvonás sikere, másrészt a felépítése okán, ugyanis a történet akkor indult be igazán, amikor a mű véget ért. A távoli jövőben két nagy hatalmú uralkodóház harcol az Arrakis bolygó feletti hatalomért, mert az ismert univerzumban egyedül az itteni végtelen sivatagban bányászható az a fűszer, amely lehetővé teszi a csillagközi utazást. Az első epizódban a Harkonnenek ura kiirtatta az Atreides családot, de Paul Atreides herceg (Timothée Chalamet) megmenekült: a sivatagban bujkál a titokzatos fremenek között, ahol megismerkedik egy lánnyal, Csanival (Zendaya). Bosszút szeretne állni a családjáért, miközben döntenie kell, hogy a szerelmet választja vagy beteljesíti a végzetét. Elhatározásán pedig az univerzum sorsa múlik.

Nem lehet elmenni szó nélkül a film technikai megvalósítása mellett. A Dűne második része egészen hihetetlen. Minden apró részlet a helyén van, a díszletektől kezdve az operatőri munkán át a vizuális effektekig, amit Hans Zimmer zseniális zenéje koronáz meg. Az akciók páratlanok, a rajtaütések, az első homokféreg „meglovaglása” vagy a filmvégi csata fremen belépője beleég az ember retinájába. Ezért találták ki a mozit, minél nagyobb vásznon érdemes látni a filmet.

A 2021-es megfilmesítést az alábbi jelzőkkel illetném: színtelen, felszínes, élettelen. Kis túlzással, ha nem lenne az eredeti könyvnek és történetnek ekkora jelentősége a sci-fi-világban, és nem a legfelkapottabb színészek álltak volna a kamerák előtt, a film középszerűként tűnt volna el a süllyesztőben, csekély nézőszámmal. A második részben hús-vér szereplőkkel „cserélték le” az első epizód karaktereit. Az is felveheti a sztori fonalát, aki teljesen lemondott róla néhány évvel ezelőtt. A film tónusa is könnyedebb, humoros pillanatok is akadnak, bár ezek nem mindig érnek célba. Az első film színtónusát és helyszíneit tekintve gyakran unalmasnak, élettelennek, szürkének – amúgy sárgának – bizonyult. Ez esetben is fordult a kocka: új helyszíneket, színeket, új impressziókat kap a néző. A homokféreg az egyik legizgalmasabb aspektusa és lénye a Dűne-sztorinak, ám mélységesen csalódást keltő volt az ötlettelen, klisés megvalósítása az első részben. Újfent pozitív változás történt: már-már az eredeti Star Wars trilógiát megidéző egyszerű, mégis hatásos akciójelenetekkel sokkal félelmetesebbé tették a lényt. A mono­króm gladiátorjelenet a film egyik csúcspontja, Denis Villeneuve rendező ötvözi a műfaji stílusokat, bátrabban nyúl a filmnyelvi eszközökhöz, mint az előző epizódban.

A Dűne – második rész véghezvitte azt a hőstettet, ami kevés világszenzációt eredményező blockbusternek – Star Wars, Keresztapa vagy akár Terminátor – sikerült, éspedig hogy a második epizód erősebbre sikerült, mint az első. Ez pedig önmagában is tiszteletet érdemel, még akkor is, ha szerény véleményem szerint nem volt nehéz feladat megugrani az előző film színvonalát. Így tehát, aki szűnni nem akaró gyermeki lelkesedéssel és imádattal gondol vissza az első epizódra, annak még jobban tetszeni fog az új Dűne, aki pedig hallani sem akart a következő etapról, annyira csalódást keltő volt számára az első film, annak is érdemes esélyt adnia neki a nagyvásznon. Természetesen senki ne A remény rabjaira vagy az Apokalipszis mostra számítson, de a maga műfajában több mint korrekt mozgóképes alkotást tett le az asztalra Villeneuve. Számomra meglepetést okozott, pozitív értelemben.

Ami az érdekességeket illeti: a Dűne második részét három év után mutatták be. Több hónapig Budapesten forgattak, a díszbemutatón vörös szőnyeg helyett homokszőnyeg volt. Gáspár Imola erdélyi szármzású színésznő is a hatalmas sikerű alkotás részese lehet: két szerepet is játszik a filmben, ezek egyike, a Vízmesternő, nagyon fontos epizódszerep. Simon Zsuzsa mint berendező az első részért Oscart kapott, most is a címlistán van. Timothée Chalamet és Florence Pugh korábban a 2019-ben megjelent Kisasszonyokban szerepelt együtt.

Kutya és macska

Francia családi vígjáték. Rendező: Reem Kherici. A történet egyik szála az emberek kalandjait követi, akik becses állataik nyomait keresik, a másik szál pedig a kis kedvencekét, akik teljesen magukra maradtak, és szokatlan módon, önállóan kell megvédeniük magukat.

Parafa (Suro)

Spanyol film, 2022. Rendező: Mikel Gurrea. A Cinema Togheter rendezvény keretében csütörtökön mutatják be a filmet. Elena és Ivan hamarosan új fejezetet kezd életében. Katalóniába költöznek, hogy átvegyenek egy paratölgyültetvényt. Az üzletnek számukra nemcsak új megélhetést kell biztosítania, de szeretnének tisztességesen és fenntarthatóan működni is. Az ideálokat dédelgető Elena és Ivan szembesül a rideg valósággal: város, ország, vágy, valóság és nemi szerepek ütköznek össze életükben.

Dancs Árpád