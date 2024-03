Hamarosan megújul Haraly temploma

Május derekára tervezi Bereczi István gelencei plébános a haralyi templom felújításának megünnepelését, vagyis az egyházi hajlék védőszentje, Nepomuki Szent János napján. A római katolikus templom felújításának költségei meghaladják az eklézsia lehetőségeit, így a plébános a jószándékú hívek adományára is számít.

A haralyi templom felújítása egy héttel ezelőtt kezdődött meg. Ugyanaz a vállalkozó foglalkozik vele, aki példásan elvégezte a gelencei nagytemplom tatarozását is. „Nem számoltunk azzal, hogy sok baj jön elő. De pluszmunkálatokkal szembesültünk, egyebek mellett a padlózatot is fel kellett szedni, mert elkorhadt, akárcsak a padlás” – magyarázta Bereczi István.

A gelencei eklézsiát vezető plébános szerint körültekintő munkálat szükséges, a falakról három rétegben, óvatosan távolítják el a régi meszelés nyomait, vigyázva arra, ha régi falfestmények kerülnének elő, azok megmaradjanak. Korábban ugyanis szakemberek bevonásával végeztek el falfeltárási munkálatokat, a főjavítás megkezdése ezt is feltételezte. „Nem műemlék templomról van szó, de a megyeszékhelyi illetékesek tavaly elvégezték a falkutatást, ugyanis a vallásügyi titkárság pályázás esetén ezt a dokumentációt is kéri. A mesterembereknek emiatt megmondjuk, ha valami véletlenül utólag előkerül, az maradjon meg az utókor számára” – részletezte a plébános, aki a villanyhálózat felújítását is tervbe vette, a kis toronyba pedig harangot vásárolna.

Bereczi István a helyiek mellett a Haralyból elszármazott hívek segítségét is kéri. Adományokat a Román Kereskedelmi Bankban (BCR) nyitott RO66RNCB0127007508630001 számlaszámon várnak. A gelencei plébánia adószáma 11566820.