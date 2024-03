Legutóbb a 2013–2014-es idényben fordult elő, hogy a megyeszékhelyi Sepsi-SIC nem az első helyen zárta a női kosárlabda-bajnokság alapszakaszát. Akkor csak negyedikek lettek a zöld-fehérek, illetve a rájátszást is a negyedik helyen fejezték be. A szentgyörgyi lányok a következő idényben is elsők voltak az oda- és a visszavágók után, a fináléban azonban a Târgoviște legyőzte őket. Azóta sok víz lefolyt az Olton, a Zoran Mikes irányította gárda zsinórban hét bajnoki címet gyűjtött be, és mindenki a csapatunkat próbálja, szeretné legyőzni.

A playoff első körében a Sepsi-SIC a Brassói Olimpia alakulatával találkozik, a legjobb négy közötti ellenfele pedig az Aradi FCC és a Bukaresti Rapid párharc győztese lesz. A negyeddöntők legkiegyensúlyozottabb viadalának a Târgoviște–Kolozsvári U összecsapás ígérkezik, a bajnokság első felét megnyerő Konstancai VSK pedig várhatóan simán túljut a sereghajtó Marosvásárhelyi VSK együttesén.

Az alapszakasz végeredménye: 1. Konstancai VSK (13/1) 27 pont, 2. Sepsi-SIC (12/2) 26, 3. Aradi FCC (11/3) 25, 4. Târgoviște (7/7) 21, 5. Kolozsvári U (7/7) 21, 6. Bukaresti Rapid (3/11) 17, 7. Brassói Olimpia (2/12) 16, 8. Maros­vásárhelyi VSK (1/13) 15.

A rájátszás első fordulójának párosításai: Konstanca (1)–Marosvásárhely (8), Sepsi-SIC (2)–Brassó (7), Arad (3)–Rapid (6), Târgoviște (4)–Kolozsvár (5).

A negyeddöntők az egyik fél két győzelméig tartanak. A rájátszás első körének mérkőzéseit március 16-án, 20-án és 24-én tűzték műsorra, az elődöntők első találkozóit március 29-én szervezik, majd ezen párharcok április 5-én és 9-én folytatódnak. A finálét már az egyik csapat három sikeréig rendezik, a meccsekre április 14-én, 16-án, 21-én, 23-án és 27-én kerül sor. (tibodi)