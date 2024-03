A kétlaki életet folytató – fél lábbal ma is gyergyószentmiklósi, fél lábbal pedig magyarországi – Bagossy Brothers Company már többször zenélt a városnapokon, de mindig csak ifjúsági színpadon, így hát ők is történelmi pillanatnak érzik, hogy 11 évvel a megalakulásuk után a főszínpadra állhatnak – mondták el csütörtöki, Sepsiszentgyörgyön megtartott sajtótájékoztatójukon, amelyen az együttes öt tagja közül három – Tatár Attila, Bagossy László és Kozma Zsombor – jelent meg élőben, a negyedik – Bagossy Norbert – pedig képernyőn csatlakozott a beszélgetéshez.

Pályafutásukról nagyrészt Erdély András faggatta őket: elmondták, hogy barátokként kezdtek együtt zenélni, ma is barátok, és az a cél, hogy együtt öregedjenek meg, hangszerrel a kezükben. Nagyon szeretnek zenélni, az első perctől nagyon határozottan tudták, hogy nem hobbizenekart alakítanak, és Bagossy Norbert szerint maguktól alakultak ilyen jól a dolgok, odafigyeltek egymásra, felmérték, hogy ki miben jó, miben tudnak rá hagyakozni; nagy viták, szélsőséges véleménykülönbségek nem voltak közöttük. Eleinte maguk keresték a fellépési lehetőségeket, de aztán hívni kezdték őket, egyre nőtt a közönségük, és tavaly a tízéves jubileumukat Budapest legnagyobb fedett arénájában, az MVM Dome-ban, nagyjából 15 ezres közönséggel ünnepelhették meg. A továbbiakban nem feltétlenül nagyobb, hanem izgalmasabb és hasonlóan tartalmas dolgokban gondolkoznak, hogy magukat is próbálják meglepni, ne csak a közönségüket. A kreativitás mellett azonban az is fontos számukra, hogy minél több platformon felmutassák saját értékrendjüket, beleértve a környezet védelmét és a természetben töltött időt is. Román vagy angol nyelvű koncerteket nem terveznek: nagyon jól elvannak magyarul, inkább a saját magyar zenéjüket szeretnék megmutatni, kicsit kikacsintva a megszokott pop-rock világból.

A kezdő zenekarhoz 35 évesen csatlakozó Tatár Attila sikerük egyik titkának azt tartja, hogy komolyan vették egymást, az „óriási családi boldogság” eseményeit (saját vagy testvéri esküvőt) kivéve mindig mindenki ráért koncertezni; szerencséjüknek tartják, hogy Norbert olyan dalokat írt, amelyek slágerekké váltak, és a koncertjeik is jól sikerültek. Közönségük – amelynek nagyon hálásak – koncertről koncertre nőtt, és meglepetten, ugyanakkor örömmel tapasztalták, hogy nem csupán a velük egykorúak ismerik a dalaikat, hanem kisgyermekek és idősek is.

Nem érzik hátránynak, hogy Székelyföldről indultak, egyrészt azért, mert már több tehetségkutató versenyen bizonyítottak erdélyiek, és ez már nem fura, csak a távolság nagyobb Budapesttől, másrészt pedig azért, mert maguk is vidéki zenekarnak tekintették magukat. Budapestet azonban kikerülhetetlennek tartják: ott vannak azok a fellépési helyszínek és lehetőségek, amelyekről minden zenekar álmodik. Figyelik a fiatalabb székelyföldi együtteseket is, és arra biztatják őket, hogy merjenek élőben, saját dalaikkal, saját közönség elé kiállni a színpadra.

A sajtótájékoztató végén a Szent György Napok szervezői a főszínpad más fellépőit is beharangozták: április 26-án, pénteken 20 órától a soproni Moby Dick thrash metál zenekar, 22 órától pedig a dévai Lidia Buble koncertezik, szombaton, április 27-én 21.30-tól a Halott Pénz hiphop formáció.