Négy csapat, az FCSB, az FC Rapid, a Kolozsvári CFR és az Universitatea Craiova már biztosította helyét a felsőházban, azonban két pozíció még kiadó, erre öt együttes, az FC Farul Constanța, a Kolozsvári Universitatea, a Sepsi OSK, az FC Hermannstadt és az Aradi UTA pályázik. A tengerparti és a kincses városi alakulat lépéselőnyben van a riválisokhoz képest, ugyanis előbbi 42, utóbbi pedig 41 pontot gyűjtött, míg a másik három gárda 40 ponttal várja a mindent eldöntő fordulót. Bernd Storck legénysége felsőházi rájátszásba jut, amennyiben győz, illetve a Kolozsvár nem nyer és a Farul vereséget szenved. Ha az Univer­sitatea botlik, valamint a Constanța döntetlent játszik, a Sepsi OSK csak úgy kerül playoffba, ha az Arad vagy a Hermannstadt pontokat veszít, amennyiben pedig a Maros-parti vagy a nagyszebeni csapatok közül egyik diadalmaskodik, rosszabb gólkülönbséggel kell zárnia, mint a székelyföldi együttes.

„Életben kell tartanunk a felsőházi rájátszásba jutási esélyeinket, viszont nem lesz könnyű, hiszen a Petrolul hazai pályán nehezen verhető. Számunkra a győzelem elengedhetetlen, csak úgy marad lehetőségünk kiharcolni, hogy a folytatásban a legjobb hat között szerepeljünk, ráadásul a riválisoktól is függünk. A playoff az elsődleges célunk, azonban ha az ellenfelek nem botlanak, akkor is nyernünk kell, mert szükségünk van a pontokra az alsóházban. A Ploiești taktikailag képzett, az egész pályás letámadásuk megnehezíti az ellenfelek játékát, fizikailag rendkívül erős együttes, illetve támadásban is nagyon veszélyesek. Elsősorban védekezésben kell összeszedettnek lennünk, és majd abból kiindulva építhetjük a támadásokat” – fogalmazott Bernd Storck vezetőedző.

A 30. forduló programja: * ma: Kolozsvári CFR–FC Hermannstadt (20 óra), Bukaresti Dinamo–Aradi UTA (20 óra), FC Petrolul Ploiești–Sepsi OSK (20 óra), FC Voluntari–Kolozsvári Universitatea (20 óra), FC Botoșani–FC Farul Constanța (20 óra) * szombat: FC Rapid–FCSB (20 óra) * vasárnap: FC U Craiova–Universitatea Craiova (20.45 óra) * hétfő: Galaci Oțelul–Jászvásári Poli (20 óra).