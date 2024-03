Ursula von der Leyent jelölték és elfogadták a programot

Az EB jelenlegi elnökének jelölését 400 küldött támogatta, 89 elutasította. Tíz szavazatot érvénytelenítettek. Ursula von der Leyen egyedül pályázott a csúcsjelölti pozícióra, vagyis arra, hogy a június 6–9. közötti európai parlamenti választások után újabb öt évig vezesse az uniós végrehajtó testületet. A csúcsjelölti rendszer értelmében az EP-választásokon legjobb eredményt elérő párt adhatja az EB elnökét.

Életre szóló megtiszteltetés

A szavazás előtt mondott beszédében von der Leyen megköszönte párttársainak a bizalmat és a támogatást, és azt mondta, életre szóló megtiszteltetés számára az Európai Unió szolgálata.

A jelölés után elmondta, Európának a legnehezebb körülmények között is sikerült helytállnia, adott az alap a sikeres jövőhöz. „A következő lépésekhez egységre és összpontosításra van szükség. Ezért pályázom újabb mandátumra az Európai Bizottság élén” – fogalmazott. Leszögezte, nem szabad megengedni, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megnyerje a háborút, „amellyel ismét megkísérli erőszakkal átszabni a határokat”. Európa továbbra is Ukrajna mellett áll és támogatja az EU-csatlakozási törekvéseit – tette hozzá. „Ez a legjobb módja tudatni a világ autokratáival, hogy megvédjük demokráciáinkat és harcolunk értékeinkért. Az Európai Uniónak meg kell maradnia erősnek és biztonságosnak, békésnek és virágzónak, demokratikusnak és egységesnek” – nyomatékosította.

Az EPP csúcsjelöltje ígéretet tett arra is, hogy folytatja a klímaváltozás elleni küzdelmet. Szerinte ma már csak környezetkímélő gazdaságban és energiában szabad gondolkodni.

Putyin háborús bűnös

Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen büntetőeljárás folyik háborús bűnök miatt, várja a hágai bíróság – jelentette ki ugyancsak tegnap Ursula von der Leyen, hozzátéve: Putyin felelős a nemrég tisztázatlan körülmények között elhunyt orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij haláláért is, és bámulatra méltó azoknak a bátorsága, akik részt vettek Navalnij temetésén.

„A Navalnij temetésén részt vevő bátor nők egyike azt mondta: Navalnij feláldozta magát, hogy megmentse hazáját, Putyin feláldozza a hazáját, hogy megmentse saját magát” – idézte von der Leyen.

Változott a migrációs politika

Az európaiak döntik el, hogy ki és milyen feltételek mellett jön Európába, nem az embercsempész-hálózatok – jelentette ki Ursula von der Leyen a szavazást megelőző felszólalásában.

„Megerősítettük Európa határait, és ezt a munkát a jövőben is folytatjuk. Eddig is teljesítettük európai kötelezettségeinket és ezután is teljesíteni fogjuk” – fogalmazott, utalva az EPP-küldöttek által szerdán elfogadott választási programra, amelyben a menedékkérők harmadik országba történő áthelyezésére vonatkozó kezdeményezés is szerepel.

Az Európai Néppárt a migrációs nyomás miatt a menedékkérők harmadik országokba való áthelyezését szorgalmazza – áll a párt választási programjában, amelyet szerdán, az EPP-kongresszus első napjának végén kézfeltartással, egyhangúlag fogadtak el. A javaslat egyértelmű változást jelent az európai migrációs politikában.

„A menekültügyi eljárásokat szabályozó törvények megváltoztatásáért emelünk szót. Elkötelezettek vagyunk a menedékhez való alapvető jog tiszteletben tartása mellett, de az EU-nak a tagállamokkal együtt joga kell hogy legyen eldönteni, kinek és hol adja meg a menedékjogot. Megállapodásokat fogunk kötni harmadik országokkal annak érdekében, hogy a menedékkérők civilizált és biztonságos módon részesülhessenek védelemben. Meg akarjuk valósítani a biztonságos harmadik országok koncepcióját” – áll az Európai Néppárt programjában.

„Az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy csökkentsük az érkezők számát, és az Európai Néppárt a kampányban világosan kíván fogalmazni ebben a kérdésben. Egyértelmű különbséget kell tennünk azok között, akik menekültek és menedékkérők, szükségük van védelemre, illetve azok között, akik illegális migránsok, és akiket a külső határokon vissza kell utasítani” – nyilatkozta erről Manfred Weber EPP-elnök.

Nehammer a külső határokról

Az Európai Uniónak komolyan kell vennie a külső határainak biztonságával kapcsolatos aggodalmakat, és elegendő forrást kell biztosítania a határ menti államoknak a közös határvédelemre – jelentette ki tegnap Karl Nehammer osztrák kancellár Bukarestben. Az Európai Néppárt kongresszusán tartott beszédében a politikus kifejtette, hogy az európai parlamenti választásoknak nagy a tétje, mivel a bal- és a jobboldalon egyaránt radikalizálódnak a pártok. Nehamer szerint az embereket főként az illegális bevándorlás foglalkoztatja. Ezért úgy vélekedett, hogy az Európai Uniónak komolyan kell vennie a külső határokkal kapcsolatos aggodalmakat. Ezt szerinte többek között úgy teheti meg az EU, hogy elegendő forrást biztosít a határ menti államoknak a közös határvédelemre. Az osztrák kancellár ugyanakkor gyors menekültügyi eljárásokat sürgetett, és azoknak az illegális bevándorlóknak az eltávolítását, akik nem maradhatnak az unióban.

Elfogadták a programot

Az Európai Néppárt bukaresti kongresszusának küldöttei szerda este egyhangúlag megszavazták a Románia teljes körű schengeni csatlakozását is sürgető választási programot, miután a kormányzó Osztrák Néppárt delegációja letett az elutasításáról. A döntésről beszámoló közleményében Siegfried Mureşan román európai parlamenti képviselő, az EPP alelnöke meglepetésnek nevezte az osztrák küldöttek pálfordulását. „Ez a szavazás azt mutatja, hogy túljutottunk a holtponton, és még ha lesznek is nehézségek, le fogjuk küzdeni ezeket, és el fogjuk érni Románia teljes körű schengeni csatlakozását” – írta a politikus.

Győzelem! Vagy mégsem?

A Nemzeti Liberális Párt elnöke, Nicolae Ciucă úgy értékelte, hogy az EPP választási programja „Győzelem Románia számára”. Azonban Karl Nehammer kancellár, miután tegnap kétoldalú megbeszélést folytatott Klaus Iohannis államfővel, az X közösségi hálón közzétett bejegyzésében azt írta: Románia fontos partner, az osztrák befektetők sok ezer munkahelyet teremtettek Romániában, és sok román állampolgár dolgozik ápolóként Ausztriában. „A találkozón ugyanakkor nagyon nyíltan beszéltem a schengeni térség gyors bővítésével kapcsolatos osztrák kifogásokról is. Ausztria álláspontja változatlan: a schengeni rendszer jelenleg nem működik, tehát nem lehet bővíteni” – szögezte le a kancellár.

Iohannis a revizionista tendenciákról

A bukaresti kongresszuson tartott tegnapi beszédében Klaus Iohannis kijelentette, hogy szerinte az Európában egyre jobban terjedő revizionista-nacionalista tendenciák jelentik a legnagyobb kihívást az EU számára. Az államfő emlékeztetett arra, hogy az EU egy értékközösség, amelyhez önként, saját meggyőződéséből csatlakozott a 27 tagállam. „Az Európai Unió éppen azért vonzó, mert az alapértékei nagyon magas életszínvonalat tesznek lehetővé” – jelentette ki. Megjegyezte, hogy léteznek olyan személyek, akik megbuktatnák az európai projektet, és az európai parlamenti választások kampányában „mindenféle ígéretekkel és ajánlatokkal fognak támadni”. Ezek a politikusok azonban szerinte nem tudnak alternatívát kínálni arra a projektre, amelyik 50 évnyi békét és jólétet hozott a kontinensnek. „Ezeknek a (...) hangoskodóknak az alternatívája a (...) nemzeti egoizmus, ami humanitárius katasztrófákat, konfliktusokat és testvérháborúkat okozott Európában” – magyarázta.

Tüntetések

Szerda este a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) több száz szimpatizánsa tüntetett az Európai Néppárt kongresszusának otthont adó Romexpo kiállítási központ előtt, tegnap pedig az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS) tagjai tüntettek ugyanott a Román Posta vezérigazgatójának szerintük szakszervezet-ellenes praktikái miatt.

Az AUR-os tüntetők nemzeti színű zászlókat lengettek és többek között azt skandáltak, hogy „Tolvajok, tolvajok!”, „Ursula, ne felejtsd el, Romániának nem kellesz!”

Az Országos Szakszervezeti Tömb tüntetését a szervezet közleménye szerint Valentin Ştefan vezérigazgató „legutóbbi intézkedései és ellenséges magatartása” váltotta ki. A dolgozók elégedetlenségének fő oka „az átlátható, motiváló és diszkriminációmentes bérezési rendszer hiánya”, amely a szakszervezet szerint oda vezetett, hogy a Román Posta személyi állományának mintegy 80 százalékát kitevő 17 ezer alkalmazott beosztástól, képzettségtől és szakmai tapasztalattól függetlenül minimálbért kap.