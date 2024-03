Kedvezett az évszakhoz képest enyhe időjárás a sepsiszentgyörgyi nehézforgalmi terelőút építésének, a kivitelező kihasználta az alkalmat, hosszabbított programmal dolgozik, így a hidak, felüljárók kivételével a 11,5 kilométeres út minden szakaszán sikerült leönteni az alapozó aszfaltréteget – tájékoztatott az Országos Közútkezelő Társaság brassói regionális igazgatósága. Épülnek a hidak és a felüljárók, illetve hamarosan a Szotyor és Kilyén közelében kialakítandó, részben elkészült körforgalmaknál is újrakezdik a munkát.

Estébe nyúlóan is aszfaltoznak. Fotó: Facebook / DRDP Brașov

A társaság közlése szerint a teljes beruházás valamivel több mint hatvanszázalékos megvalósulásnál tart – február első felében is ehhez hasonló arányt közöltek –, és most már biztosan állítható, hogy a nyár folyamán az utat át lehet adni a forgalomnak. A kivitelező éjszaka is aszfaltozott az elmúlt időszakban, így a három híd/felüljáró kivételével az első réteg aszfaltot mindenhol sikerült leteríteni.

Ami a hidakat illeti: jelenleg is dolgoznak a leghosszabb, a Sepsi OSK stadionja közelében található, a vasút és az Olt folyó felett átívelő hídon. Ez 526 méter hosszúságú, a hosszanti acélgerendák elhelyezése a vége felé közeledik. Lapunk megkeresésére Elekes Róbert, a társaság brassói igazgatóságának szóvivője elmondta, hogy a Kilyén határában található felüljárónál már felszerelték az acélgerendákat, és ha az Olton átívelő hídnál végeztek, következik a szépmezői szakaszon lévő. Ezek a munkálatok elég komoly logisztikai feladatot jelentenek, nagy teljesítményű darukra, több szakmunkásra van szükség, ezért egyszerre több helyszínen nem tudnak nekilátni, egyenként kerülnek sorra a felüljárók. A gerendákat mind a három helyszínre kiszállították már – tette hozzá Elekes Róbert.

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy az útszakaszra tervezett négy körforgalom közül a szépmezői már elkészült és használatba is adták, a Kilyén és Szotyor határában tervezett további kettőnél a tél folyamán nem történt semmi, mivel egyebek mellett alapozni kellett volna, ami nagyon nehéz feladat, ha fagyott a föld. Mivel nem lehetett tudni pontosan, milyen lesz az időjárás, a kivitelező inkább el sem kezdte, hiszen ha nekiállnak, csak szétverték volna a 12-es országút érintett szakaszát, de a körforgalmakat nem tudták volna átadásra készen kialakítani.

A Sepsiszentgyörgyöt Szotyor és Kilyén felől elkerülő, a megyeszékhely által kezdeményezett út tervezésére és megépítésére az Országos Közútkezelő Társaság 2021 szeptemberében írta alá a szerződést egy bolgár és romániai cégekből álló társulással. A 11,56 kilométer hosszúságú, több híddal is ellátott út összköltsége valamivel kevesebb mint 352 millió lej. A munkálatok 2022-ben kezdődtek. A kétsávos terelőút Szotyor előtt ágazik le a 12-es országútból, elkerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi Aréna mögött csatlakozik újra a 12-es országútba.

A beruházás keretében négy körforgalmat alakítanak ki: kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egy harmadikat a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál. A negyedik körforgalom a szépmezői ipari park közelében, a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél helyezkedik el. Emellett három vasúti felüljáró szerepel a tervekben. Az út mentén két kiszolgáló övezet lesz mosdókkal, 25 parkolóhellyel személygépkocsiknak, illetve 16-tal nehézjárműveknek. A szépmezői körforgalom közelében útkarbantartó és irányító központot is létesítenek.

Számítások szerint a beruházás megvalósulását követően legkevesebb húsz százalékkal mérséklődhet a Sepsiszentgyörgyön áthaladó járműforgalom. Jelenleg havonta több mint 500 ezer gépkocsi halad át a városon.