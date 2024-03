Nehéz manapság véleményt formálni egy olyan témáról, melyben bármilyen formában is tételeződik a nemek közötti különbség. Hogyan lehet úgy fogalmazni a nőkről, hogy minden társadalmi érzékenységnek megfeleljünk? Már az sértő, kirekesztő lehet, hogy nőkről ír az ember, eljöhet az idő, amikor nők napja sem lesz már.

Mert a nők napja általánosítás, kiközösítés, a más neműek megbélyegzése. A kirekesztés napja, mely csupán egy lépésre van a nőüldözéstől. Vagy épp ellenkezőleg: a női egyenjogúság napjából a férfiak kiközösítésének napja lett. Attól függ, hogy melyik oldalról, milyen érzékenységgel vagy frusztrációval közelítünk a témához.

Egyre többször halljuk manapság, hogy mindenki csak embernek számít, nem nőnek vagy férfinak. Csak szülőnek, nem apának vagy anyának. De valahogy mégiscsak meg kell különböztetni a szülőket, ezért megszámozzák őket, amitől a kettes számú szülő előbb-utóbb elégedetlen lesz... Szóval csakis mi magunk dönthetjük el, hogy kinek és milyen neműnek tartjuk magunkat. Lehetünk ez is, az is, vagy egyik sem, hanem valami más. Szabadságunkban áll bárminek érezni magunkat, és ennek megfelelően viselkedni, ha ezzel senkit sem bántunk.

Általánosítás helyett tehát ajánlatos egy bizonyos személyben megragadni a női jellemvonásokat a nőnap alkalmából. Ilyen lehet valaki felesége, anyja, lánya, húga, nővére... Valakié? Ebből az következik, hogy a nő nem valaki, csupán a tulajdona valakinek...

Ha úgy éreznénk, nem tudunk minden érzékenységre figyelve fogalmazni, átháríthatjuk a felelősséget a Mesterséges Intelligenciára, manapság már ez is adott. Hogyan lehetne meghatározni a nőt, ha már az anya fogalma is kétségbevonható? Mi az, amire ajánlatos ráirányítani a figyelmet a nők napján? Vannak-e általános jellemvonásai a nőknek? „Biológiai szempontból egy nő az emberi fajba tartozó egyed, akinek XX kromoszómái vannak és reproduktív szervei alkalmasak a terhességre és szülésre. Szociokulturális szempontból a nő olyan egyén, aki az adott társadalmi normák és szerepek alapján nőként azonosítja magát.” A hormonokat nem említi, akkor ez valószínűleg nem meghatározó. „Nem minden nő egyforma, de lehetnek olyan általános jellemzők, amelyek gyakran kapcsolódnak a nőkhöz. Például az empátia és érzelmi intelligencia, a kommunikációs készségek és kapcsolati hajlam, a szociális összetartozásra való törekvés, a rugalmasság és alkalmazkodóképesség, ápoló és gondoskodó hajlam, multitasking képesség, érzelmi kifejezőkészség.” Ez igaz, de mit is ünnepelünk ezen a napon, miért lehetünk hálásak a nőnek? Például szeretetének, törődésének, figyelmének verbális és fizikai kifejezéséért, kihívásainkban, nehézségeinkben való bátorításáért, céljaink elérésében való segítségéért, megértő és türelmes voltáért, azért, hogy elismeri erősségeinket, figyel érzéseinkre és szükségleteinkre, aktívan dolgozik azon, hogy a vele való kapcsolatunk erős és egészséges legyen, türelmesen kezeli az esetleges konfliktusokat stb.

Milyen is lenne tehát egy 2024-es polkorrekt nőnapi üdvözlet? „A nők erejére és kitartására emlékezve kívánok neked egy csodálatos ünnepet!” Miért erő és kitartás? Miért nem figyelmesség, hűség, érzelmi intelligencia? Miért neked és nem nektek? A gép tudja, hogy a többes szám használata mindig kockázatos...

Bízva abban, hogy még helyük van a valódi érzéseknek ebben a szavakat kiforgató, túlérzékeny és egyben elgépiesedett világban, azt kívánom, hogy sok-sok szeretet vegyen körül téged ma és az év minden napján! Téged, aki bármiért is nőnek éreznéd magad.

