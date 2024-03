Előző írásunk

Mintegy kétszázan gyűltek össze székely és magyar zászlókat szorongatva a sepsiszentgyörgyi Turul-emlékműnek otthon adó téren vasárnap a székely szabadság napján, hogy méltóságteljesen, egyben erőt is felmutatva hirdessék: a székely egységes nemzet, melynek nem csak jelene, de jövője is van. A szónokok – köztük Beke István, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom egykori tagja – és a résztvevők a székelység szabadság és önrendelkezés melletti elkötelezettségének is hangot adtak.