Az alkotókat Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója köszöntötte, megjegyezve, hogy a nők teljesen másként látják a világot, ugyanakkor nem tolakodnak, hogy megmutassák munkáikat, éppen ezért jó lenne, ha kialakulhatna a székelyföldi női természetfotósok egyfajta klubja, a Transnatura természetfotós csapata szívesen felkarolja ezt a kezdeményezést.

A köszöntés után Császár Katalin, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum tanára és tanítványai, Sebestyén-Lázár Kata és Ivanitzki Krisztina fuvolajátéka örvendeztette meg a népes közönséget.

A tárlaton bemutatkozó fotósok – Antal Esztilla, Barabás Imola, Bartha Erika, Hoffmann Edit, Juhos Ágota, Kozma Erzsébet, Mihály Kinga, Pataki Hajnal és Tóth Piró – képeit Damokos Csaba képzőművész értékelte. A kiállítás szervezésében kiemelt szerepet játszott Barabás Imola, ötletének és munkájának egyaránt köszönhető, hogy a fotósok Hargita, Kovászna és Brassó megyéből elküldték fényképeiket.

Megnyitóbeszédében Magyarósi Imola, a Vadon Egyesület vezetője kifejtette, nem véletlenül szervezték nőnap előestéjén az I. Székelyföldi természet- és vadfotó-kiállítást, amelyre kizárólagosan női alkotók jelentkezhettek. A nőnapnak arról is kellene szólnia, hangsúlyozta, „hogy felhívjuk a figyelmet a környezetünkben élő tehetséges hölgyekre, ezúttal a fotósokra vagy éppen az ifjú zenészekre”. Mint mondta, a Természet női szemmel című fotókiállítást hagyományteremtő szándékkal hozták létre, azért, „hogy bátorítsuk a hölgyeket erre a fajta fotózásra, illetve azok, akik már ebben a műfajban alkotnak, kaphassanak nagyobb figyelmet”. Olyan „ügyes hölgyek” is élnek ugyanis közöttünk, akik természetfotózással foglalkoznak, munka után, gyakorta családjuk mellett és vélhetően emiatt „nem volt bátorságuk, kellő önbizalmuk, hogy nagyobb kiállításokra beküldjék alkotásaikat”. „Legyen ez egy lehetőség minden évben, egy hely, ahol bemutathatják munkáikat, és együtt gyönyörködünk a női szem és lélek szűrőjén keresztül készített, minőségi fotókban” – tette hozzá, kiemelve, hogy a most bemutatkozó természetfotósok követendő példaképek.